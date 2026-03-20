SICUREZZA - Assessore Coletti: "Legalità non è negoziabile, è fondamentale informarsi e diventare protagonisti nella costruzione di una società giusta" "Giornata Vittime Innocenti delle Mafie", grande partecipazione all'ex Refettorio di San Paolo per la commemorazione promossa dal Comune di Ferrara

Da trent'anni esatti in Italia, in concomitanza con l'arrivo formale della primavera, inteso come momento di rinascita simbolica, si celebra la "Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle Vittime Innocenti delle mafie".

In occasione di quest'importante ricorrenza, il Centro di Mediazione del Comune di Ferrara, in collaborazione con l'Ufficio Sicurezza Urbana, ha organizzato presso l'ex Refettorio di via Boccaleone la visione dello spettacolo teatrale "Ti racconto le mafie" a cura di Giacomo Rossetto, del Teatro "Bresci" di Padova. Un racconto per far luce sulle peculiarità di ogni mafia, chiarendone origini, struttura, modalità di azione e dettagli per rispondere alla conoscenza della mafia e non rimanere semplici spettatori.

Nella sala dell'ex Refettorio sono arrivati i saluti istituzionali del Prefetto Massimo Marchesiello e dell'assessore alla Sicurezza Cristina Coletti.

"Le mafie non sono più quelle di un tempo - ha spiegato alla platea il Prefetto -, hanno cambiato volto, linguaggio e strumenti. S'infiltrano nell'economia legale e nel tessuto amministrativo degli enti, sfruttando le tecnologie e cercando consenso sociale. Le giovani generazioni hanno il dovere di scacciare l'omertà: girarsi dall'altra parte è quasi peggio di essere parte attiva dell'illegalità. Ringrazio il Comune di per l'attenzione posta rispetto alla tematica".

"Ricordare le vittime innocenti delle mafie - ha detto l'assessore Coletti - è un dovere civile che deve tradursi in impegno quotidiano: la legalità non è negoziabile e si costruisce ogni giorno attraverso comportamenti responsabili, rispetto delle regole e senso civico. Ai ragazzi rivolgo un invito semplice ma fondamentale: informarsi, fare domande e non voltarsi mai dall'altra parte, perché solo così si diventa protagonisti nella difesa della legalità e nella costruzione di una società più giusta".

L'evento, dedicato agli Istituti Secondari di secondo grado di Ferrara, ha visto l'attenta partecipazione di oltre 100 studenti, accompagnati da una decina di docenti, provenienti dagli istituti Roiti, V. Bachelet, Vergani-Navarra e G. Carducci.

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alla Sicurezza del Comune di Ferrara)

Nella foto, l'assessore Coletti e il prefetto Marchesiello con i docenti e gli studenti presenti all'iniziativa

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