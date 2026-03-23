SPORT - Progetto di scambio intergenerazionale tra associazione sportiva Frutteti e centro sociale del quartiere "Adotta un nonno": via alla collaborazione tra i giovani atleti del Frutteti e gli anziani de Il Melo

"Adotta un nonno" è il progetto dell'associazione sportiva dilettantistica Frutteti in collaborazione con il Centro sociale Il Melo. L'iniziativa è stata presentata lunedì 23 marzo 2026 nella sala degli Arazzi della residenza municipale. La collaborazione tra Frutteti e Il Melo è mirata a creare un ponte generazionale tra i giovani atleti della squadra e gli anziani del centro sociale. Il progetto prevede incontri settimanali in cui i ragazzi offriranno compagnia e supporto tecnologico ai soci del centro, ricevendo in cambio racconti di vita e del territorio, ma anche supporto di volontariato alla gestione della sede sportiva.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore allo Sport Francesco Carità; il direttore generale, il presidente e il direttore sportivo dell'associazione sportiva dilettantistica Frutteti Vincenzo Culcasi, Luca Scarpante e Fabio Poli; il presidente del centro sociale Il Melo Vincenzo Serralungo.

"La valenza sociale di questa iniziativa - ha dichiarato l'assessore allo Sport, Francesco Carità - merita di essere promossa. Il progetto valorizza infatti il ruolo degli anziani e l'esperienza di cui sono portatori, dando opportunità di diffondere il loro sapere e di alleviare l'isolamento in cui si può ritrovare chi non è più attivo. Un'iniziativa nata anche dalla sinergia con l'Amministrazione comunale, come valore aggiunto per i ragazzi e per la società, che in questo modo possono avere strumenti di supporto e di conoscenza degli aspetti della storia del territorio".

LA SCHEDA a cura di asd Frutteti - La Società sportiva calcio Frutteti e il Centro Sociale "Il Melo" siglano l'accordo per il progetto "Adotta un Nonno". La Società Sportiva Calcio Frutteti e il Centro Sociale II Melo annunciano ufficialmente dal 1° marzo 2026 l'inizio di una collaborazione solidale senza precedenti attraverso il progetto "Adotta un Nonno". L'iniziativa mira a creare un ponte generazionale tra i giovani atleti della squadra e gli anziani del centro sociale.

Il progetto prevede incontri settimanali in cui i ragazzi offriranno compagnia e supporto tecnologico ai nonni del centro, ricevendo in cambio preziosi racconti di vita e radici storiche del territorio.

"Vogliamo che i nostri ragazzi crescano non solo come calciatori, ma come cittadini consapevoli e sensibili," dichiarano i portavoce delle due realtà. "L'integrazione tra gioventù e saggezza è il cuore pulsante dì questa missione".

L'accordo prevede inoltre l'accesso gratuito per i soci de "Il Melo" alle partite casalinghe del Calcio Frutteti, promuovendo l'invecchiamento attivo e la partecipazione comunitaria.

Contatti Calcio Frutteti Email: segreteria©usfrutteti.com Sito: www.usfrutteti.com

Premessa - Il progetto "Adotta un Nonno" nasce dal desiderio di creare un ponte tra generazioni, favorendo lo scambio umano e valoriale tra i giovani atleti dell'ASD Frutteti e gli anziani del Centro Sociale Il Melo. Lo sport diventa così strumento educativo, sociale e comunitario, capace di unire, includere e trasmettere valori di solidarietà e rispetto.

Finalità del progetto - Educare i ragazzi ai valori del rispetto, dell'ascolto e della responsabilità;

Combattere la solitudine e l'isolamento degli anziani;

Promuovere la cittadinanza attiva e il senso di appartenenza alla comunità;

Favorire l'incontro e il dialogo intergenerazionale.

Attività previste

Per i ragazzi del Frutteti a.s.d.:

Supporto e compagnia agli ospiti del Centro Il Melo (letture, passeggiate, giochi, piccoli aiuti);

Attività motorie leggere e condivise, per stimolare movimento e sorriso;

Raccolta di storie e testimonianze di vita.



Per gli anziani del Centro "Il Melo":

Partecipazione alla vita del centro sportivo (accoglienza, supporto logistico);

Attività manuali, racconti e laboratori di memoria per i ragazzi;

Presenza come tifosi speciali alle partite e agli eventi del club.

Fasi operative

1. Incontro preliminare tra ASD Frutteti e Centro Il Melo per definire obiettivi e calendario;

2. Formazione dei ragazzi sui temi del rispetto e della relazione con gli anziani;

3. Attività mensili in piccoli gruppi e momenti condivisi;

4. Evento conclusivo con testimonianze e riconoscimenti simbolici.

Valore educativo e sociale

Il progetto si inserisce nel percorso formativo del settore giovanile ASD Frutteti, rafforzando il concetto di crescita personale e responsabilità attraverso lo sport. La collaborazione con il Centro Sociale Il Melo permette di trasformare il calcio in strumento di relazione, inclusione e cittadinanza attiva.

Conclusione

"Adotta un Nonno" è un'iniziativa che unisce cuore, sport e comunità. Un piccolo gesto di solidarietà che diventa un grande passo per costruire legami, valori e appartenenza.

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