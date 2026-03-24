INTERROGAZIONE – Presentata dal gruppo M5S in Consiglio comunale Richiesta in merito ad abbandono e recupero dei monopattini

Questa l'interrogazione pervenuta agli uffici comunali:

- la consigliera comunale Marzia Marchi (gruppo M5S del Consiglio comunale di Ferrara) ha interrogato il sindaco Alan Fabbri e l'assessore competente sull'abbandono indiscriminato e il recupero dei monopattini.

>> Pagina riservata alle interpellanze/interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali e relative risposte (a cura del Settori Affari Generali/Assistenza agli organi del Comune di Ferrara) all'indirizzo www.comune.fe.it/it/anagrafe-pubblica-degli-eletti-e-pubblicizzazione-atti/interrogazioni-e-interpellanze

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