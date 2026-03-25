BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 27 marzo 2026 alle 10:00 seminario in via Scienze. Ingresso libero 'Italia, un Paese disuguale': in sala Agnelli si parla di dinamiche e priorità in campo ambientale, sociale ed economico

Proporrà un'analisi delle tendenze attuali e delle priorità di intervento in campo ambientale, sociale ed economico, in Italia e a Ferrara, il seminario di studi dal titolo 'Italia, un Paese disuguale' in programma venerdì 27 marzo 2026, dalle 10:00 alle 12:30 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

L'incontro è promosso da Riabitare l'Italia ETS, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna.

Questo il programma della mattinata:

Saluti di benvenuto: Sabrina Lucatelli (Riabitare l'Italia e Ocse) e Gaetano Sateriale (ASviS Emilia Romagna).

Relazioni di:

Filippo Barbera (Riabitare l'Italia e Università di Torino), L'Italia del malcontento. Le disuguaglianze escludenti;

Rosanna Nisticò (Riabitare l'Italia e Università della Calabria), Un Paese polarizzato. Le disuguaglianze territoriali;

Teresa Capua (Nucleo di valutazione Regione Emilia Romagna), La Snai, policy per ridurre le disuguaglianze. Il caso del Ferrarese.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

L'Italia non è descrivibile come l'insieme di un Nord sviluppato e un Sud privo di imprese e benessere sociale. Da tempo fenomeni di sviluppo sono nati nel Mezzogiorno anche per iniziative autoctone. L'Italia non è nemmeno più descrivibile come uno sviluppo omogeneo da un lato e la persistenza di Aree Interne dall'altro. All'interno di questa polarizzazione la maggiore superficie del Paese è composta di "aree intermedie" caratterizzate da particolarità economiche, sociali, ambientali e territoriali. Le tendenze di stagnazione degli ultimi decenni e le dinamiche demografiche in corso indicano nuovi bisogni socio-economici della popolazione (a partire da giovani, donne e anziani) e l'insufficienza delle politiche economiche e di servizio tradizionalmente assunte in forma nazionale omogenea.

La "Terza Italia" è fatta di città e territori con caratteristiche differenti e priorità diverse fra loro. Anche Ferrara può essere interpretata come una realtà che non gode delle dinamiche di sviluppo e innovazione dell'area della Via Emilia e che ha bisogno di politiche specifiche di miglioramento: ringiovanimento, accoglienza, integrazione in una logica di sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) declinata sul territorio.

Il Convegno "l'Italia, un Paese disuguale" si prefigge l'obiettivo di descrivere le diseguaglianze nazionali in ambito territoriale e di individuare alcune priorità di intervento in materia di politica ambientale, sociale ed economica.



► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.ferrara.it

Immagini scaricabili: