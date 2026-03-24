AMBIENTE - Vicesindaco Balboni: "Una partecipazione così massiccia è l'ennesima riprova che la nostra comunità è profondamente legata al territorio" Successo per il micologo Nicolò Oppicelli: Sala Estense gremita per l'incontro dedicato al mondo dei funghi

Oltre 250 persone hanno affollato la Sala Estense nella serata di ieri, 23 marzo 2026, per la conferenza "Funghi, meraviglie della natura" promossa dal Comune di Ferrara insieme all'associazione Gruppo Micologico di Copparo, confermando l'enorme interesse dei ferraresi per la natura e la biodiversità. Un "sold out" per Nicolò Oppicelli, micologo di fama nazionale e volto noto di Geo su Rai3, che ha trasformato una lezione tecnica in un viaggio affascinante nel cuore del bosco.

Tra il pubblico anche tanti cercatori esperti di funghi, oltre a giovani appassionati di escursionismo e semplici curiosi, che hanno seguito tutti con grande attenzione l'intervento di Nicolò Oppicelli.

"Vedere una partecipazione così massiccia - sottolinea il vicesindaco di Ferrara con delega all'Ambiente Alessandro Balboni - è l'ennesima riprova che la nostra comunità è profondamente legata al territorio. Parlare di funghi non significa solo approfondire una passione, ma imparare a conoscere e rispettare il delicato equilibrio dei nostri boschi e dei nostri ecosistemi. Appuntamenti come questo sono fondamentali per diffondere una cultura della natura che sia consapevole, sicura e rispettosa".

Oppicelli, punto di riferimento per gli appassionati di micologia in Italia, e autore di volumi di riferimento come "Funghi in Italia", ha saputo incantare la platea alternando consigli pratici per la ricerca e il riconoscimento a profonde riflessioni sul ruolo vitale che i funghi rivestono come "architetti degli ecosistemi" e il loro rapporto con la fauna. Non solo prelibatezze per la tavola, dunque, ma indicatori della salute del nostro territorio e pilastri della biodiversità.

(Comunicazione a cura dell'Ufficio del Vicesindaco di Ferrara)

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