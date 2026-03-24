TURISMO - Venerdì 27 marzo 2026 nella sede di Palazzo Roverella, con inizio alle 20 a cura dell'associazione e360 Eventi di Ferrara "Dinner Fashion Show", evento dedicato alla moda tra sacro e profano

L'Associazione e360 Eventi di Ferrara ha organizzato per venerdì 27 marzo 2026 con inizio alle ore 20 nella sede di Palazzo Roverella un evento speciale dal titolo "Dinner Fashion Show". L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Ferrara.

"Siamo lieti di sostenere e patrocinare un'iniziativa che coniuga eleganza, creatività e valorizzazione del territorio come il 'Dinner Fashion Show' - afferma l'assessore comunale al Turismo Matteo Fornasini - . Eventi come questo rappresentano un'importante occasione per promuovere Ferrara come città viva, capace di accogliere e valorizzare proposte culturali e artistiche di qualità. La moda, con il suo linguaggio universale, diventa qui strumento di racconto e interpretazione, capace di unire tradizione e innovazione, come dimostra il tema "Sacro e Profano" scelto per la serata. Un plauso va agli organizzatori e ai protagonisti dell'evento, che contribuiscono ad arricchire l'offerta turistica e culturale della nostra città. Auguro a tutti i partecipanti una serata piacevole e di grande suggestione".

Il Concept della serata: un viaggio tra gli opposti. Il tema della serata gioca sulla dicotomia tra due dimensioni della realtà: il Sacro, legato al divino, al trascendente e alla purezza, e il Profano, radicato nel mondo terreno, nella quotidianità e nell'esperienza ordinaria. Questa contrapposizione prenderà vita sulla passerella attraverso i capi della stilista Anna Bertelli per il brand Mari'Rene'. Il marchio, il cui nome evoca l'eleganza della tradizione francese, presenterà una collezione dove: • Il Sacro sarà rappresentato dalle vesti bianche delle "Miss", simbolo di purezza e innocenza. • Il Profano troverà voce negli abiti neri delle "Lady", volti a esaltare la sensualità e la maturità.

La serata sarà condotta da Federico Sandonati presidente e fondatore della e360 eventi e Giorgio Ferroni, affiancati dalla presenza di Giulia Barca.

Tra le modelle che sfileranno sotto le luci di Palazzo Roverella, spiccano i nomi di Federica Taranto e Carlotta Duran, mentre il look delle protagoniste sarà curato dalle mani esperte della parrucchiera Dailin Bernal Menéndez.

Non solo moda, gli ospiti infatti potranno godere di un menù raffinato (costo di 30€ a persona). Data l'esclusività dell'evento nella splendida cornice di Palazzo Roverella è consigliata la prenotazione al numero 347-7730623. Sponsor dell'iniziativa Not Real Motors e The Dome Ferrara.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

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