GEMELLAGGI E SPORT - Tre giorni di incontri, cultura e progettualità comune: focus su giovani, turismo, sviluppo e sport tra le due città gemellate Dalla Polonia a Ferrara: al via la visita ufficiale della delegazione di Torun

Ha preso il via nella mattinata di oggi, 25 marzo 2026, la visita ufficiale a Ferrara della delegazione istituzionale della città polacca di Torun, guidata dal vicesindaco Adam Szponka, che resterà in città fino al 27 marzo, nell'ambito del Patto di Gemellaggio siglato lo scorso 18 novembre 2025.

Ad accogliere la delegazione, per il saluto istituzionale di benvenuto nella residenza municipale di Ferrara, sono stati l'assessore ai Gemellaggi Chiara Scaramagli e l'assessore allo Sport Francesco Carità. Un primo momento ufficiale che ha segnato l'avvio di una tre giorni intensa di incontri e attività, con l'obiettivo di rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le due città.

Durante la permanenza ferrarese, i rappresentanti di Torun - tra cui la dirigente dell'Ufficio Affari esteri, il dirigente del Servizio Sport e due consiglieri - avranno l'opportunità di conoscere da vicino il territorio: in programma la visita al centro storico, una cooking class all'Istituto Vergani e momenti dedicati alla scoperta delle eccellenze locali, grazie al supporto dell'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara.

"Questa visita rappresenta un passaggio fondamentale per dare concretezza al gemellaggio con Torun - sottolinea l'assessore Chiara Scaramagli -. Accogliere qui la delegazione significa avviare un confronto diretto e costruire insieme nuove opportunità, in particolare per i giovani e per l'internazionalizzazione dei nostri territori. Crediamo fortemente nel valore di queste relazioni, che permettono di condividere esperienze, visioni e progettualità, rafforzando al tempo stesso l'identità europea delle nostre comunità".

Il gemellaggio tra Ferrara e Torun affonda le radici nel Patto di Amicizia siglato nel 1998, che negli anni ha favorito diverse collaborazioni. Nell'ultimo periodo le due amministrazioni hanno lavorato congiuntamente per rafforzare questo legame, arrivando alla firma di un memorandum di intesa che individua ambiti strategici condivisi: dalla cultura al turismo, dallo sport allo sviluppo produttivo e sostenibile.

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