FRAZIONI - Assessore Coletti: "Confronto diretto e spirito di comunità confermano il valore del dialogo con le frazioni" Successo per il nono incontro di "Ancora...con le Frazioni!" dedicato alle comunità di Fondoreno e Borgo Scoline

Partecipata la nona tappa dell'iniziativa "Ancora...con le Frazioni!", il progetto del Comune di Ferrara volto a rafforzare il rapporto diretto con gli abitanti delle zone periferiche del territorio, svoltasi nella serata di ieri, martedì 24 marzo.

L'incontro, ospitato presso la Scuola Primaria di via Catena 98, alla presenza dell'assessore alle Frazioni Cristina Coletti, ha riscontrato significativo interesse da parte dei cittadini di Fondoreno e Borgo Scoline.

"L'ampia partecipazione - dichiara l'assessore Coletti - testimonia quanto siano davvero fondamentali questi momenti di dialogo diretto con le persone. Anche in queste frazioni abbiamo riscontrato una comunità unita, portatrice di senso civico e vogliosa di contribuire alla crescita del territorio. Il confronto aperto e costruttivo che si è sviluppato conferma il valore di questo percorso che il Comune porta avanti con impegno".

La serata è stata caratterizzata dall'illustrazione delle attività e dei servizi presenti sul territorio da parte dell'assessore Coletti, che ha poi risposto ai quesiti e ai suggerimenti posti dai cittadini. La comunità ha richiesto attenzione rispetto a importanti tematiche quotidiane, come la raccolta dei rifiuti, la manutenzione del verde e la viabilità. Si è trattato di uno scambio costruttivo. Al termine dell'incontro, come di consueto, è stato somministrato un modulo di valutazione per monitorare l'efficacia dell'iniziativa.

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Frazioni del Comune di Ferrara)

Nelle foto: l'Assessore Coletti durante l'incontro con i cittadini

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