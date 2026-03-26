EVENTO MUSICALE A FERRARA - Apertura dei varchi intorno alle 18:00. Inizio spettacoli alle 19:00 "Super Karaoke": la serata del 26 marzo rinviata per maltempo. Spettacoli in piazza Trento Trieste venerdì 27 e sabato 28 marzo 2026

AGGIORNAMENTO del 26 marzo 2026:

A causa delle condizioni meteo avverse, l'appuntamento di oggi, 26 marzo 2026, con "Super Karaoke" è rinviato.

La serata sarà recuperata sabato 28 marzo, mantenendo lo stesso format e programma previsti.

Resta invece confermato l'evento di venerdì 27 marzo, che si svolgerà regolarmente secondo il calendario già comunicato.

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Comunicazione del 25 marzo 2026:

"SUPER KARAOKE": IL PUBBLICO SARÀ PROTAGONISTA: CHI È IN PIAZZA TRENTO E TRIESTE VOTERÀ LA SQUADRA PREFERITA DECRETANDO CHI VINCERÀ

4 SQUADRE DI CONCORRENTI IN GARA, OTTO BIG DELLA CANZONE ITALIANA: SAL DA VINCI, NOEMI, AL BANO, RAF, SERENA BRANCALE, IVANA SPAGNA, ANNA TATANGELO, FRANCESCO RENGA E LA CONDUZIONE DI MICHELLE HUNZIKER

Ferrara, 25 marzo 2026 - Ferrara si conferma al centro dei grandi eventi televisivi e musicali della primavera Mediaset e si prepara ad accogliere "Super Karaoke", il celebre format che torna in una veste completamente rinnovata, trasformando la città in una vera e propria grande festa popolare.

Dopo il successo di Tim Battiti Live Spring, piazza Trento e Trieste torna a essere il cuore dello spettacolo con due nuove serate, in programma domani 26 e venerdì 27 marzo, con inizio alle ore 19.

L'evento è a ingresso gratuito, fino a esaurimento della capienza, con accesso unico davanti alla Cattedrale (da corso Martiri della Libertà) e area dedicata alle persone con disabilità. Apertura dei varchi intorno alle 18.

A condurre lo show sarà Michelle Hunziker, con la partecipazione di alcuni tra i più amati protagonisti della musica italiana: Sal Da Vinci Noemi, Al Bano, Raf, Ivana Spagna, Serena Brancale, Anna Tatangelo, Francesco Renga.

Saranno quattro gli artisti per ciascuna serata che, oltre a regalare le loro performance, sosterranno i concorrenti in gara. La squadra vincitrice sarà decretata proprio dal voto della piazza, in un meccanismo che unisce intrattenimento televisivo e partecipazione dal vivo.

"La festa continua: dopo il successo di pubblico dei giorni scorsi, con le tre date di Tim Battiti Live Spring, la musica torna in piazza con due nuove date grazie a un format coinvolgente che ha fatto la storia della televisione e che ora riparte proprio dalla nostra città in una versione completamente rinnovata. L'evento si inserisce in un più ampio programma di produzioni televisive Mediaset che vedono protagonista Ferrara, consolidando il ruolo della città come importante polo di attrazione per i grandi eventi nazionali", ha detto il sindaco Alan Fabbri.

IL PUBBLICO AL CENTRO DELLO SPETTACOLO

Elemento distintivo del nuovo "Super Karaoke" è il coinvolgimento diretto del pubblico, che diventa il vero protagonista della serata. La piazza si trasformerà in un grande karaoke collettivo: i cittadini saranno chiamati a cantare, partecipare e votare in tempo reale, contribuendo attivamente allo sviluppo dello show.

All'ingresso verranno distribuiti flyer con QR code che permetteranno di accedere al sistema di voto tramite smartphone, successivamente condiviso anche mediante i maxischermi durante lo show.

Durante la serata, ogni spettatore potrà scegliere la propria squadra: lo schermo del telefono si illuminerà con il colore corrispondente alla squadra preferita, rendendo così visibile il voto per un alto impatto scenografico. Alzando il telefono, il pubblico diventerà infatti parte integrante dello spettacolo, creando un colpo d'occhio suggestivo e contribuendo alla determinazione della squadra vincitrice.

IL FORMAT

Lo show prevede la presenza di quattro squadre capitanate dai conduttori del gruppo Mediaset, con la partecipazione del pubblico e degli artisti ospiti che, oltre a esibirsi con i loro successi, prenderanno parte al gioco sostenendo i concorrenti e interagendo con il pubblico.

FERRARA CITTÀ DELLA MUSICA E DEGLI EVENTI

Negli anni Novanta, il format con Fiorello divenne un fenomeno di costume ed entrò a pieno titolo nella storia della televisione italiana. Oggi Super Karaoke con Michelle Hunziker si propone come un'operazione capace di riconnettere artisti e pubblico, portando la musica nelle piazze in una versione rinnovata che mette al centro il pubblico e la dimensione collettiva dello spettacolo.

Le due puntate andranno in onda prossimamente in prima serata su Canale 5.

(Ferrara Rinasce)

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