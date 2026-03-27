BIBLIOTECA CASA NICCOLINI - Martedì 31 marzo 2026 alle 17:00 per bambini dai 3 ai 6 anni in via Romiti 13 a Ferrara. Aperte le iscrizioni "Nati per disegnare": a Casa Niccolini un laboratorio di disegno creativo per dare libero sfogo alla fantasia dei più piccoli

Appuntamento martedì 31 marzo 2026 alle 17:00 alla biblioteca comunale Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara) con il laboratorio creativo "Nati per disegnare: cosa, come, perché disegnare con i propri figli". Un'occasione per dare libero sfogo alla fantasia e conoscere le potenzialità creative dei bambini. L'iniziatva, organizzata in collaborazione con il gruppo "Nati per Disegnare", l'Università degli Studi di Ferrara e il Dipartimento di Architettura, è pensata per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni.

Per informazioni: 0532/418231 - info.niccolini@comune.fe.it

Il laboratorio è a partecipazione gratuita, con iscrizione obbligatoria da effettuare attraverso il modulo on line disponibile sul sito https://archibiblio.comune.ferrara.it/

- Tutte le iniziative della biblioteca comunale per bambini e ragazzi di Casa Niccolini alla pagina https://archibiblio.comune.ferrara.it/

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