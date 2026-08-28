VIABILITA', FIERE E MERCATI - Previste modifiche alla viabilità domenica 30 agosto 2026 Torna la Mostra Mercato Baurese

Nuovo appuntamento con la Mostra Mercato Baurese in programma domenica 30 agosto 2026 dalle 7 alle 13 a Borgo degli Olivetani di Baura con esposizione e vendita di oggetti vintage, hobbisti, aree adibite a mostre, commercio e distribuzione di piante. Durante la manifestazione, che prevede la presenza di oltre 100 bancarelle, sono previste modifiche alla viabilità per tutta la mattinata. Queste le prossime date di svolgimento del mercato: 29 novembre 2026, 31 gennaio e 30 maggio 2027.

"Il Mercatino Baurese - sottolinea l'assessore comunale a Fiere e Mercati Angela Travagli - richiama il ruolo autentico dei mercati di prossimità: non solo luoghi di acquisto, ma reti vive di relazioni, motori di vitalità territoriale e spazi di servizio e convivialità. Ringrazio la Pro loco di Baura per l'impegno costante e non scontato nel realizzare il mercatino della quinta domenica del mese".

Sulla via Raffanello nelle domeniche di svolgimento della manifestazione espositiva, dalle 6 alle 14 verrà istituito il divieto di circolazione e di fermata nel tratto compreso tra via dell'Unione e via Malfatti.

Per info sulla manifestazione: inviare sms o whatsapp cell. 349 5636029 o 331 1320555

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