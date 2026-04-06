BIBLIOTECA LUPPI - Mercoledì 8 aprile 2026 alle 17:00 appuntamento per bambini dai 3 ai 10 anni in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le iscrizioni
Alla Luppi un pomeriggio di primavera tra letture e giochi sulle stagioni per i più piccoli
06-04-2026 / Giorno per giorno
Le 'Belle Storie' alla biblioteca comunale Luppi proseguono ad aprile, con un calendario di letture dedicate ai colori della primavera, ogni mercoledi pomeriggio. Il secondo appuntamento del mese sarà mercoledì 8 aprile 2026 alle 17:00 (in via Arginone 320, Porotto), con le letture animate sulle stagioni e un divertente gioco a cura di Silvia Cariani.
L'incontro è a partecipazione gratuita, con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it
►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it
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