Comune di Ferrara

lunedì, 06 aprile 2026.

Dove sei: Homepage > Lista notizie > Alla Luppi un pomeriggio di primavera tra letture e giochi sulle stagioni per i più piccoli

Cultura

BIBLIOTECA LUPPI - Mercoledì 8 aprile 2026 alle 17:00 appuntamento per bambini dai 3 ai 10 anni in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le iscrizioni

Alla Luppi un pomeriggio di primavera tra letture e giochi sulle stagioni per i più piccoli

06-04-2026 / Giorno per giorno

Le 'Belle Storie' alla biblioteca comunale Luppi proseguono ad aprile, con un calendario di letture dedicate ai colori della primavera, ogni mercoledi pomeriggio. Il secondo appuntamento del mese sarà mercoledì 8 aprile 2026 alle 17:00 (in via Arginone 320, Porotto), con le letture animate sulle stagioni e un divertente gioco a cura di Silvia Cariani.

L'incontro è a partecipazione gratuita, con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it

Immagini scaricabili:

belle storie alla Luppi