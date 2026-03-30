CENTENARIO - Per il traguardo speciale l'assessore Coletti gli ha consegnato la lettera di auguri e la targa celebrativa dedicata ai cittadini centenari I 100 anni di Bruno Castaldini: pranzo fuori con la famiglia e i doni dell'Amministrazione comunale

Ferrara festeggia un nuovo cittadino centenario. A raggiungere questo speciale traguardo - ed entrare nell'esclusivo albo dei cittadini ferraresi centenari - è Bruno Castaldini, che nella giornata di oggi (domenica 29 marzo) ha vissuto momenti di festa ed è stato attorniato dall'affetto della famiglia che si è riunita per pranzo.

Alle celebrazioni ha preso parte anche l'assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti, che ha portato a Bruno gli auguri dell'Amministrazione comunale e dell'intera comunità di Ferrara. Inoltre, l'assessore Coletti gli ha consegnato la lettera di auguri firmata dal sindaco Alan Fabbri, insieme alla targa di benemerenza dedicata ai cittadini che spengono 100 candeline.

"Un traguardo come questo - ha detto l'assessore Cristina Coletti - rappresenta una testimonianza preziosa di vita e memoria per tutta la comunità. Festeggiare i cento anni di Bruno Castaldini significa rendere omaggio a una persona che continua ad essere un punto di riferimento per i suoi familiari. A lui e alla sua famiglia va il nostro abbraccio più caloroso, con l'augurio di continuare a condividere momenti di gioia e serenità".

Bruno Castaldini è nato al vecchio ospedale Sant'Anna, edificato nell'omonima piazzetta che dà su via Boldini. Ha iniziato a lavorare giovanissimo come vetraio dipendente presso la Vetreria Morini nel 1943, dedicando l'intera vita al lavoro.

Il 3 gennaio 1953 ha sposato Giuseppina Formaggi, con la quale ha costruito un'unione che dura ancora oggi, dopo 73 anni. Dal loro matrimonio è nata la figlia Orietta, a cui si sono aggiunti due nipoti, Emilio e Cecilia. Cecilia ha poi dato a Bruno la gioia di diventare bisnonno di due pronipoti: Flora di 5 anni e Arturo di 2 anni (il più piccolo della famiglia).

Anche a 100 Bruno è autonomo, vive a Pontegradella con la moglie, guida la macchina e si occupa personalmente di fare la spesa. Tra le sue passioni c'è il giardinaggio.

La famiglia, al completo, si è ritrovata oggi presso il ristorante "Al Pirata" di Voghiera per festeggiare lo speciale compleanno.

Nella foto, l'assessore Coletti mentre consegna a Bruno la targa dedicata ai cittadini che compiono 100 anni. Insieme a loro la famiglia

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