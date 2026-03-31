POLITICHE SOCIOSANITARIE - Nelle ore serali di giovedì 2 aprile 2026 a Ferrara La fontana di piazza della Repubblica si tinge di blu in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo

Giovedì 2 aprile 2026, la fontana di piazza della Repubblica a Ferrara assumerà il colore blu. L'iniziativa, disposta dall'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti, si realizza in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2007.

L'amministrazione comunale rinnova così il proprio impegno nella promozione dell'inclusione, della comprensione e del rispetto delle persone con disturbo dello spettro autistico. L'illuminazione di blu della fontana di Piazza Repubblica nella serata del 2 aprile rappresenta un gesto condiviso a livello internazionale per accendere i riflettori sull'autismo.

La Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo nasce con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti delle persone autistiche e delle loro famiglie, favorendo una maggiore consapevolezza e contrastando stereotipi e discriminazioni. Nel corso degli anni, la giornata è diventata un importante momento di mobilitazione globale, accompagnato da iniziative simboliche e culturali in tutto il mondo, tra cui l'illuminazione in blu di monumenti e luoghi rappresentativi, colore scelto come segno di conoscenza e speranza.

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara)

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