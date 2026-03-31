POLITICHE SOCIOSANITARIE – Approvato il contributo alla Fondazione Imoletta. Ass. Coletti: “La musica, linguaggio universale capace di unire e valorizzare le differenze” Nuovo slancio per Rulli Frulli, tra musica e inclusione delle persone fragili

Inclusione sociale e partecipazione attiva dei giovani con disabilità restano priorità per il Comune di Ferrara. Testimonianza è l'approvazione del contributo di 20.000 euro a sostegno del progetto Rulli frulli promosso dalla Fondazione Imoletta Ets (con sede a Quartesana). L'iniziativa, giunta alla terza annualità, si conferma una delle esperienze più significative del territorio nell'ambito del welfare di comunità.

Rulli frulli è infatti molto più di un laboratorio musicale: si tratta di uno spazio aperto in cui ragazzi, con e senza disabilità, collaborano senza distinzioni, mettendo in gioco talenti e sensibilità. Attraverso l'imprescindibile base della musica e tramite il riutilizzo creativo di materiali di recupero, ogni partecipante è chiamato a contribuire alla costruzione di un'esperienza collettiva fondata sul rispetto reciproco. Anche per questa edizione sono previste diverse attività. Le prove settimanali della Banda Rulli Frulli presso l'Auditorium Carducci, laboratori di composizione musicale, seminari residenziali, concerti e momenti pubblici di restituzione. A tutto ciò si affiancheranno percorsi laboratoriali negli istituti scolastici e attività dedicate a gruppi di ragazzi con disabilità anche medio-gravi.

"Con questo nuovo finanziamento - commenta l'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie, Cristina Coletti - andiamo a garantire la continuità a un'esperienza consolidata e di profondo valore. Rulli frulli rappresenta un esempio concreto rispetto alla possibilità di costruire inclusione, rafforzando l'autostima delle persone, tramite esperienze condivise e partecipate. Desidero ringraziare la Fondazione Imoletta e le scuole del territorio per l'impegno, la partecipazione e la coesione mostrate. In questi anni sono stati ottenuti risultati concreti, anche in termini di crescita personale dei giovani coinvolti: per questo vogliamo continuare sulla strada della valorizzazione".

Dopo la sottoscrizione del protocollo del 2025, tra Comune di Ferrara, Aps Rulli Frulli, Fondazione Imoletta e gli istituti scolastici "Carducci" e "Cosmè Tura" di Pontelagoscuro, il progetto ha registrato una crescita di rilievo. Valore elevato testimoniato ulteriormente dall'esperienza nazionale - ma anche estera - dell'associazione Rulli Frulli (nata a Finale Emilia nel 2010), capace di coinvolgere migliaia di partecipanti in varie attività musicali e di inclusione generando collaborazioni con istituzioni educative e sociali.

[Nella foto il momento della sottoscrizione del Protocollo, avvenuto ad ottobre 2025 in Residenza Municipale]

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara)

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