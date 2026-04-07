LAVORO - Venerdì 10 aprile 2026 alle 16:00 nella sala convegni della CNA (via Caldirolo 84). Ingresso libero "L'Era dell'IA è ora: persone e competenze nel lavoro che cambia": un convegno di confronto e orientamento per istituzioni, mondo economico e realtà sociali

"L'Era dell'IA è ora: persone e competenze nel lavoro che cambia" è il tema del convegno in programma venerdì 10 aprile 2026 alle 16:00 nella Sala Convegni di CNA (via Caldirolo 84, Ferrara). L'iniziativa avrà come relatori alcuni tra i massimi esperti di Intelligenza Artificiale ed è aperta a tutti con ingresso libero per far conoscere e promuovere la cultura dell'innovazione, con particolare attenzione a professionisti, imprenditori e lavoratori.

L'appuntamento è stato illustrato martedì 7 aprile 2026 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore a Politiche del lavoro e Pari opportunità Angela Travagli; il presidente dell'associazione F.IN.D. aps Mario Zambrini; la presidente CNA Ferrara Jessica Morelli. Presenti anche il vicepresidente e il consigliere dell'associazione F.IN.D. aps Massimo Poletti e Riccardo Tosi.

"Il mercato del lavoro sta attraversando trasformazioni profonde - sottolinea Angela Travagli l'assessore comunale a Politiche del Lavoro e Pari Opportunità - la digitalizzazione, l'evoluzione dei modelli organizzativi, l'intelligenza artificiale, il cambiamento demografico, l'emergere di nuove competenze e nuove aspettative. La costruzione di politiche del lavoro coordinate acquisisce sempre più un ruolo centrale per le istituzioni e le relazioni con il territorio, che diventa tanto più competitivo quanto più capace di leggere questi cambiamenti. È proprio per questo che abbiamo recentemente sottoscritto il Protocollo delle politiche del lavoro e lo sviluppo di Ferrara con istituzioni, mondo economico, realtà sociali e sindacali, con l'impegno di mettere a valore le energie condivise e trasformarle in una strategia di sviluppo attraverso anche la conoscenza e l'investimento in giovani talenti. Ringrazio F.IN.D. per l'invito, la condivisione e divulgazione del loro sapere e CNA per consentire il confronto su tematiche importanti che afferiscono alle politiche del lavoro".

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Come cambia il lavoro quando cambiano gli strumenti, i linguaggi e le competenze? È a partire da questa domanda a cui F.IN.D. APS vuole rispondere con "L'era dell'IA è ora. Persone e competenze nel lavoro che cambia", l'incontro in programma venerdì 10 aprile 2026 alle ore 16:00 nella Sala Convegni CNA Ferrara (via Caldirolo, 84, Ferrara).

Ad aprire il dialogo saranno tre voci che lavorano ogni giorno sul campo dell'innovazione: Cristiano Boscato, CEO e fondatore di DINOVA; Mauro Tortonesi, direttore del laboratorio Big Data e Compute Continuum dell'Università di Ferrara; Cristiano Passerini, direttore del progetto "Intelligenza Artificiale" di Lepida ScpA.

Durante l'evento interverranno: Angela Travagli, assessore al lavoro e pari opportunità del Comune di Ferrara; Mario Zambrini, presidente F.I.N.D., Jessica Morelli, presidente CNA Ferrara. Moderatore dell'incontro Massimo Poletti, vicepresidente F.I.N.D..

Un momento di confronto aperto tra ricerca, impresa e istituzioni per leggere il presente e orientare le trasformazioni che stanno attraversando il mondo dell'occupazione e delle imprese sul territorio.

"Parlare oggi di intelligenza artificiale - fa notare Mario Zambrini presidente di F.IN.D. - significa parlare di lavoro, competenze e futuro del territorio. Con questo evento F.IN.D. vuole offrire a Ferrara un'occasione concreta di confronto su una trasformazione che è già in corso e che coinvolge direttamente imprese, professionisti e lavoratori. La sfida non è soltanto tecnologica: è culturale, organizzativa e sociale. Per questo crediamo sia importante costruire un dialogo aperto tra istituzioni, mondo produttivo e comunità professionale, affinché l'innovazione sia davvero uno strumento di crescita attiva e consapevole".

"Abbiamo aderito con convinzione a questa iniziativa - dichiara Jessica Morelli Presidente CNA Ferrara - che è promossa da F.IN.D., con cui condividiamo l'obiettivo di diffondere conoscenza e consapevolezza sull'intelligenza artificiale. Come CNA affrontiamo insieme alle imprese questa trasformazione come una leva di sviluppo e innovazione, accompagnandole a comprendere, utilizzare e governare le opportunità e le criticità che ne derivano. Crediamo che l'AI sia un tema che debba essere affrontato anche come territorio e comunità, per le sue implicazioni etiche e di sviluppo. Per questo promuoviamo il dialogo con altri soggetti, come F.IN.D., anche attraverso il marchio CNA AI-OFF, con cui valorizziamo iniziative esterne che riteniamo coerenti e utili per le imprese".

L'iniziativa è ideata e organizzata da F.IN.D. APS, con il patrocinio del Comune di Ferrara e in collaborazione con CNA Ferrara.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.

F.IN.D. - Ferrara Innovation & Digital è un'associazione che promuove la cultura dell'innovazione e del digitale come leva di sviluppo economico e sociale per il territorio ferrarese. Favorisce il dialogo tra imprese, istituzioni e mondo accademico, sostenendo la diffusione di competenze e accompagnando i processi di transizione digitale, con attenzione all'impatto etico e al valore delle persone. L'associazione vuole valorizzare le competenze locali e costruire una comunità aperta, capace di condividere conoscenza e generare opportunità.

Per info: F.IN.D. APS Ferrara Innovation & Digital, sito web https://www.find-aps.it/find, email info@find-aps.it

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