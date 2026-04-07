POLITICHE SOCIOSANITARIE - I club del territorio protagonisti nel centro storico. Ass. Coletti: "Un impegno concreto che rafforza coesione sociale e senso di comunità" Lions in piazza per il concerto della Pace e il Lions Day: musica, prevenzione e solidarietà

Un fine settimana all'insegna della musica, della solidarietà e della salute sta per animare il cuore di Ferrara. Con lo slogan "Al servizio di un mondo che ha bisogno", i Lions tornano in piazza con il tradizionale Concerto della Pace e Lions Day, trasformando il centro storico estense in un punto d'incontro per la comunità, tra emozioni, prevenzione e impegno concreto per il benessere. Sono 7 i Lions Club del territorio che saranno in piazza, venerdì 10 aprile e domenica 12 aprile, con i propri volontari, con l'intento di creare aggregazione e promuovere sensibilità nei confronti della cittadinanza. Dei 7 club, 5 sono cittadini (Ferrara Host, Ferrara Ducale Ets, Ferrara Estense, Ferrara Diamanti e Ferrara Piazza Ariostea), a cui si aggiungono il Lions Club Bondeno Ets e il Lions Club Santa Maria Maddalena - Alto Polesine.

L'evento si aprirà venerdì 10 aprile alla Sala Estense, dove dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30 si svolgerà il Concerto della Pace, che promette emozioni con le esibizioni degli alunni delle scuola scuola dell'infanzia Guarini, le primarie Manzoni, Guarini, Alda Costa e le secondarie di primo grado Boiardo, De Pisis, Bonati e Zappata di Comacchio. Saliranno sul palco anche gli alunni del liceo musicale Carducci e del conservatorio Frescobaldi.

Domenica 12 aprile dalle 8 alle 13, invece, spazio alla prevenzione in Galleria Matteotti, con prove di glicemia, pressione arteriosa e oculare. Contemporaneamente, dalle 9 alle 13, volontari del Lions Club Ferrara Estense stazioneranno davanti all'ingresso del supermercato Interspar-Malpasso (via Casalecchio) per promuovere una raccolta alimentare di cui saranno destinatarie le famiglie assistite dalla Caritas parrocchiale "Santa Caterina Vegri e Quacchio".

Tutte le iniziative - presentate questa mattina in conferenza stampa - beneficiano del patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara.

"Il Lions Day e il Weekend della Pace rappresentano momenti attesi e molto importanti - ha detto l'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie, Cristina Coletti - perché testimoniano in modo concreto il valore della responsabilità sociale che da sempre guida l'azione dei Lions. Attraverso iniziative diffuse e partecipate, i Club del territorio riescono a coinvolgere cittadini di tutte le età, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e la coesione sociale. Non si tratta di eventi isolati, ma di un impegno costante che si traduce in progetti solidali e inclusivi realizzati durante tutto l'anno. Penso, ad esempio, allo "Zaino Sospeso", che rappresenta un gesto semplice ma di grande impatto a sostegno delle famiglie e degli studenti in difficoltà. Come Amministrazione riconosciamo e sosteniamo con convinzione questo lavoro prezioso, che affianca le istituzioni nella costruzione di una comunità più coesa".

Così, Carla Resca, officier della Quinta Zona dei Lions: "Desidero ringraziare l'Amministrazione, da sempre vicina ai Lions con un sostegno concreto e costante. Quest'anno abbiamo deciso di anticipare il Lions Day al venerdì, per favorire una maggiore partecipazione delle scuole. La mattinata sarà dedicata alle primarie, mentre nel pomeriggio coinvolgeremo gli istituti superiori e a conclusione ci sarà la partecipazione del Conservatorio. Domenica, inoltre, sarà prevista una significativa raccolta alimentare i cui beni raccolti saranno destinati alle famiglie assistite dalla Caritas Parrocchiale "Santa Caterina Vegri e Quacchio".

Promotrice del concerto è stata Nadia Miani: "Per la prima volta - ha affermato - è stata coinvolta una scuola dell'infanzia e sarà presente anche un istituto di Comacchio. Rispetto agli anni scorsi la partecipazione si è ampliata".

E ancora Silvano Nola, coordinatore del Lions Day: "Il coinvolgimento dei club è totale, oltre all'area cittadina ci saranno anche Bondeno e Santa Maria. Ci tengo ad evidenziare soprattutto l'aspetto sanitario, le cui attività non sono in alcun modo in concorrenza con il Servizio Sanitario Nazionale, ma rappresentano importanti momenti di prevenzione, eventualmente utili proprio a ulteriori approfondimenti".

IL PROGRAMMA

Venerdì 10 aprile 2026 - Sala Estense (piazza Municipale) andrà in scena il "Concerto per la pace", alle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30 performance delle scuole di Ferrara e provincia. Si esibiranno alunni delle primarie "Manzoni", "Guarini", "Alda Costa" e le secondarie di primo grado "Boiardo", "De Pisis", "Bonati" e "Zappata" di Comacchio. Sul palco anche alunni del liceo musicale "Carducci" del conservatorio "Frescobaldi".

Domenica 12 aprile 2026 - dalle 8 alle 13 in galleria Matteotti i cittadini potranno sottoporsi alla prova gratuita della pressione arteriosa, della pressione oculare e della glicemia. Sarà inoltre presente un medico oculista per rispondere a domande sui problemi della vista;

- dalle 9 alle 13 presso il supermercato Interspar Malpasso (via Casalecchio) volontari Lions promuoveranno una raccolta alimentare in favore delle famiglie assistite dalla Caritas Parrocchiale Santa Caterina Vegri e Quacchio.

Nella foto, l'assessore Coletti (al centro) con i rappresentanti dei Lions Club promotori delle iniziative.

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