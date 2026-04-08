In piazza Ariostea a Ferrara la decima edizione dell'International Street Food dal 10 al 12 aprile 2026

Ferrara ospiterà da venerdì 10 a domenica 12 aprile 2026, in piazza Ariostea, la 14° tappa della 10° Edizione dell'International Street Food, il più grande festival itinerante d'Italia. Un lungo weekend dedicato alla cucina di strada e ai sapori dal mondo.

Per tre giorni il pubblico potrà gustare le prelibatezze di un grande villaggio gastronomico con decine di food truck e stand selezionati provenienti da tutta Italia e dall'estero. La manifestazione celebra quest'anno dieci anni di attività, confermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati di street food.

L'inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 10 aprile alle ore 18:00, con apertura degli stand fino a mezzanotte; sabato 11 e domenica 12 aprile, il festival sarà aperto dalle 12:00 alle 24:00. L'ingresso è gratuito.

Dopo nove edizioni di grande successo, l'International Street Food torna nelle piazze italiane con un format che unisce qualità, tradizione gastronomica e intrattenimento, offrendo momenti di convivialità per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo.

Durante la tappa di Ferrara il pubblico potrà intraprendere un vero viaggio tra le specialità dello street food internazionale. Tra le proposte presenti: il pulled pork, la cucina siciliana, le bombette pugliesi, la cucina del Trentino, gli hamburger di Angus, la paella, la pizza napoletana e la pizza fritta, lo smash burger, gli arrosticini, il banco romano, la puccia pontina, le olive all'ascolana fatte a mano, il kürtős ungherese e la cucina argentina.

Ad accompagnare le proposte gastronomiche non mancherà una selezione di birre artigianali italiane ed estere.

Questa tappa rappresenta non solo un grande evento dedicato al cibo di strada, ma anche un'importante occasione di valorizzazione del territorio, capace di attirare visitatori da tutta la regione e di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia locale.

L'evento è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. - Associazione Italiana Ristoratori di Strada, in collaborazione con Confartigianato Imprese Ferrara e ha il patrocinio del Comune di Ferrara.

«La decima edizione dell'International Street Food rappresenta per noi un traguardo importante - dichiara Orofino -. In questi anni abbiamo lavorato per dare sempre più valore al cibo di strada, selezionando operatori di qualità e promuovendo tradizioni gastronomiche provenienti da tutta Italia e dal mondo. Portare il festival a Ferrara è particolarmente significativo: è una città ricca di storia, cultura e tradizioni gastronomiche, e siamo felici che questa quattordicesima tappa del tour possa valorizzare un luogo così importante e coinvolgere il pubblico in un grande momento di festa e condivisione».

«Eventi come questo - sottolineano Paolo Cirelli e Graziano Gallerani, segretario e presidente di Confartigianato Ferrara - rappresentano un'opportunità concreta per valorizzare non solo l'offerta gastronomica, ma anche il patrimonio dei prodotti di qualità e il saper fare che contraddistingue il nostro territorio. Il ritorno dell'International Street Food a Ferrara, dopo le esperienze positive degli anni scorsi, conferma la capacità della città di essere attrattiva e di mettere in vetrina le proprie eccellenze. È così che si rafforza un ecosistema fatto di piccole imprese, tradizione e innovazione»

Dopo il successo della trasmissione televisiva "Il Trono del Gusto", andata in onda su Rai 2 nella stagione 2025, il racconto dello street food italiano continuerà con nuove puntate a partire dalla metà di Giugno 2026: nuove storie, nuovi protagonisti e sfide gastronomiche, confermando l'attenzione crescente verso questo settore.

Un docu-reality prodotto da RG Factory è un progetto ambizioso che si propone di raccontare da vicino un fenomeno in continua ascesa, tra storie autentiche, passione e creatività.

A guidare il pubblico in questo viaggio sarà Alfredo Orofino, che accompagnerà gli spettatori alla scoperta dei retroscena, delle emozioni e delle dinamiche che caratterizzano questo universo affascinante e in continua evoluzione.

Ogni puntata offrirà uno sguardo autentico sull'organizzazione quotidiana e sulle storie personali dei food trucker, veri protagonisti di un mondo fatto di passione, sacrificio e creatività, mettendo in luce non solo il lavoro ma anche il lato umano di chi ha scelto di trasformare il cibo di strada in una vera e propria forma di espressione.

Con la tappa di Ferrara prosegue quindi il viaggio nel gusto dell'International Street Food: tre giorni di sapori, profumi e tradizioni, dove culture gastronomiche diverse si incontrano in un'atmosfera di festa e convivialità.

Contemporaneamente alla tappa di Ferrara, la manifestazione sarà presente anche a Prato, a Perugia dal 9 al 12 aprile e dal 12 al 15 aprile a Padova, confermando la forza di un tour nazionale che negli anni ha contribuito a consacrare lo street food come uno dei fenomeni gastronomici e culturali più apprezzati e partecipati del Paese.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

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