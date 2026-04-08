BIBLIOTECA CASA NICCOLINI - Venerdì 10 aprile 2026 alle 15:00 in via Romiti 13 a Ferrara. Ingresso libero 'Storie di aree umide e prosciugamenti': a Casa Niccolini un seminario di CNR-ISMed

Proporrà un approfondimento sul tema "La bonifica come parentesi? Storie di aree umide e prosciugamenti (secoli XVII-XX)" il seminario a cura di CNR-ISMed che venerdì 10 aprile 2026, alle 15:00, sarà ospitato dalla biblioteca comunale Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara).

L'incontro è aperto liberamente al pubblico, fino a disponibilità di posti.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Il cambiamento climatico e il conseguente innalzamento del livello dei mari, pone nuovi problemi alla gestione se non alla stessa esistenza, almeno nelle forme che abbiamo conosciuto, dei territori bonificati negli ultimi secoli. Il venir meno di una stabilità idraulica data generalmente per scontata dopo i grandi lavori dell'età contemporanea invita a reinterrogare il passato. Da chi erano popolate, gestite e sfruttate le aree umide ("paludi"), quali risorse offrivano e quali conflitti generavano? Per quali ragioni sono state prosciugate "bonificate"), da quali agenti, con quali tecniche e seguendo quali interessi e rappresentazioni culturali? Come sono state popolate e messe in valore le terre nuove, attraverso quali conflitti e costruzioni ideologiche? A partire dai loro approfonditi studi sulla Bassa pianura padana o sull'Agro pontino alcuni studiosi, di diverse discipline (storia, geografia, urbanistica), provano a rispondere a questi interrogativi e a fornire nuove chiavi di lettura del passato, che forse possono offrire anche qualche elemento di riflessione sul nostro presente.

PROGRAMMA:

Per Giorgio Bassani nel centenario della nascita. Letture a cura di

Marco Manfredi

INTRODUZIONE

Michele Nani - CNR-ISMed

INTERVENTI

Giulia Becevello - Università di Padova

Roberta Biasillo - Università di Utrecht

Luca Santangelo - AISO/Casa dell'Architettura di Latina

Stefano Piastra - Università di Bologna

DOMANDE E INTERVENTI DAL PUBBLICO

Letture bassaniane di chiusura a cura di

Marco Manfredi

ORGANIZZATO DA

CNR-ISMed

INFO E CONTATTI

michele.nani@ismed.cnr.it

www.ismed.cnr.it

https://www.ismed.cnr.it/evento/la-bonifica-come-parentesi/



Locandina

Immagini scaricabili: