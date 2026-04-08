BIBLIOTECA CASA NICCOLINI - Venerdì 10 aprile 2026 alle 15:00 in via Romiti 13 a Ferrara. Ingresso libero
'Storie di aree umide e prosciugamenti': a Casa Niccolini un seminario di CNR-ISMed
08-04-2026 / Giorno per giorno
Proporrà un approfondimento sul tema "La bonifica come parentesi? Storie di aree umide e prosciugamenti (secoli XVII-XX)" il seminario a cura di CNR-ISMed che venerdì 10 aprile 2026, alle 15:00, sarà ospitato dalla biblioteca comunale Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara).
L'incontro è aperto liberamente al pubblico, fino a disponibilità di posti.
LA SCHEDA a cura degli organizzatori
Il cambiamento climatico e il conseguente innalzamento del livello dei mari, pone nuovi problemi alla gestione se non alla stessa esistenza, almeno nelle forme che abbiamo conosciuto, dei territori bonificati negli ultimi secoli. Il venir meno di una stabilità idraulica data generalmente per scontata dopo i grandi lavori dell'età contemporanea invita a reinterrogare il passato. Da chi erano popolate, gestite e sfruttate le aree umide ("paludi"), quali risorse offrivano e quali conflitti generavano? Per quali ragioni sono state prosciugate "bonificate"), da quali agenti, con quali tecniche e seguendo quali interessi e rappresentazioni culturali? Come sono state popolate e messe in valore le terre nuove, attraverso quali conflitti e costruzioni ideologiche? A partire dai loro approfonditi studi sulla Bassa pianura padana o sull'Agro pontino alcuni studiosi, di diverse discipline (storia, geografia, urbanistica), provano a rispondere a questi interrogativi e a fornire nuove chiavi di lettura del passato, che forse possono offrire anche qualche elemento di riflessione sul nostro presente.
PROGRAMMA:
Per Giorgio Bassani nel centenario della nascita. Letture a cura di
Marco Manfredi
INTRODUZIONE
Michele Nani - CNR-ISMed
INTERVENTI
Giulia Becevello - Università di Padova
Roberta Biasillo - Università di Utrecht
Luca Santangelo - AISO/Casa dell'Architettura di Latina
Stefano Piastra - Università di Bologna
DOMANDE E INTERVENTI DAL PUBBLICO
Letture bassaniane di chiusura a cura di
Marco Manfredi
ORGANIZZATO DA
CNR-ISMed
INFO E CONTATTI
michele.nani@ismed.cnr.it
www.ismed.cnr.it
https://www.ismed.cnr.it/evento/la-bonifica-come-parentesi/
Locandina
Immagini scaricabili: