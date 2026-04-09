SPORT - Presentata in Comune serie di incontri sul tema corsa, sabato 11 aprile, 8 maggio e 22 giugno 2026 "End Polio Now - Running Project Ferrara 2026": tre appuntamenti dedicati a sport, solidarietà e prevenzione

"End Polio Now - Running Project Ferrara 2026" è la manifestazione che comprende tre eventi (l'11 aprile, 8 maggio e 22 giugno 2026) dedicati al mondo della corsa, per unire sport, solidarietà e prevenzione. L'iniziativa è stata presentata giovedì 9 aprile 2026 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore comunale allo Sport Francesco Carità, il presidente Rotary Club Ferrara Marco Tartaglia, la referente del Rotary Club Distr. 2072 Ferrara Est Samantha Valli, il presidente Atletica Corriferrara ASD Massimo Corà, il trainer e relatore alla conferenza dell'11 aprile 2026 Massimo Magnani, la referente comunicazione per Dinamica, partner di progetto Clelia Antolini e Nicola Bianchi, giornalista, moderatore della conferenza stampa.

"Siamo orgogliosi di presentare una iniziativa che in modo completo, esaustivo e con professionisti di alto livello offre la possibilità per tanti appassionati della corsa, oltre a fare della sana e utile beneficenza per un progetto internazionale, di approfondire i vari aspetti di una disciplina che ci da tantissime soddisfazioni. La nostra città vivrà su questo fronte momenti importanti nei prossimi mesi, fino ad arrivare nel 2027 al grande ritorno di una maratona di altissimo livello" ha affermato in apertura di incontro l'assessore comunale allo Sport Francesco Carità.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Correre (e correre meglio) per un mondo senza polio. È questo il cuore di End Polio Now - Running Project Ferrara 2026, il progetto ideato dal Rotary Club Ferrara e dal Rotary Ferrara Est, in collaborazione con Corriferrara Endurance Sport Team per sostenere la campagna internazionale End Polio Now promossa dal Rotary International. Il progetto è patrocinato dal Comune di Ferrara, dall'Assessorato allo Sport, e promosso attraverso la media partnership instaurata con Dinamica Media.

Tre eventi, una sola missione: unire la comunità sportiva ferrarese intorno a valori di salute, prevenzione e solidarietà concreta.

Si parte l'11 aprile, ore 9:30-11:30, con la conferenza "Dal Campione all'Amatore - tutte le sfaccettature del running": un confronto tecnico moderato dalla creator digitale e atleta Irene Righetti, con ospiti d'onore, esperti, atleti, sportivi e tecnici. Sul tavolo: preparazione, recupero, alimentazione, mentalità e la sfida quotidiana di conciliare sport e vita reale.

Gli ospiti:

● Iliass Aouani - Atleta d'élite, detentore del record italiano di maratona;

● Massimo Magnani - Allenatore di atleti élite internazionali;

● Massimo Tocchio - Massofisioterapista sportivo di atleti élite e atleta;

● Cecilia Zocca - Nutrizionista dello sport e atleta;

● Carlo Barbieri - Amatore evoluto (1h19 in mezza maratona);

● Virna Lodi - Allieva Runner's School, dal primo livello alla NYC Marathon;

● Massimo Corà e Nino Sarno - Istruttori Runner's School.

Si potrà partecipare alla conferenza in presenza, oppure rivederla in streaming. All'acquisto del ticket unico sarà possibile scegliere una delle due opzioni. I post in presenza sono 60 e andranno ad esaurimento solo attraverso l'acquisto online del biglietto unico dedicato.

L'8 maggio, ore 18:30, spazio alla pratica con la Runner's School Experience: una serata di allenamento guidata dagli istruttori ufficiali Runner's School, aperta a tutti i livelli - dal primo chilometro alla performance - con percorsi dedicati a running, fit walking e trekking.

Il 22 maggio, ore 18:30, il progetto si chiude con Run to Zero - Pacer Run Ferrara: 7,5 km inclusivi con pacer ufficiali a ritmi differenziati, aperti a chi corre e a chi cammina, adulti e bambini. Perché ogni passo conta.

Sarà possibile partecipare alla Run to Zero anche con il proprio cane, ma tenendolo sempre al guinzaglio.

La partecipazione a tutti e tre gli eventi è garantita con un unico ticket da 15€ (più diritti di prevendita), il cui intero importo sarà devoluto alla campagna End Polio Now.

I ticket sono acquistabili su Eventbrite.com fino al 22 maggio, data della corsa ludico-motoria. La conferenza resterà visibile in streaming per chi dovesse acquistare il ticket unico dopo l'11 aprile. Iscrivendosi dopo l'8 maggio, l'appuntamento dell'Open Day sarà sostituito da una prova gratuita con la Runner's School, da concordare.

A chi andrà in beneficienza il ricavato? L'eradicazione della polio è uno degli impegni più significativi e lunghi presi dal Rotary International e tutti i club affiliati. Da anni, il Rotary tenta di ridurre il più possibile i casi di polio nel mondo attraverso la campagna End Polio Now. Ogni donazione prodotta dall'evento contribuisce a finanziare il progetto, e dunque supporto, trasporto e materiali per combattere la polio. E in questo momento ha un valore triplicato: la Bill & Melinda Gates Foundation equipara ogni contributo con un rapporto di 2:1.

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