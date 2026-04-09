BIBLIOTECA RODARI - Sabato 11 aprile 2026 alle 16:00 appuntamento per bambini dai 6 anni in viale Krasnodar 102 a Ferrara. Aperte le iscrizioni Alla scoperta della meteorologia con Davide Formenti

Un viaggio per i più piccoli tra scienza e natura, alla scoperta della meteorologia con Davide Formenti. A proporlo, a bambine e bambini dai 6 anni, è la biblioteca comunale Rodari di Ferrara (viale Krasnodar 102) con un appuntamento, sabato 11 aprile 2026 alle 16:00, per scoprire come cambia il tempo attraverso la scienza e alcuni piccoli esperimenti.

L'iniziativa è a partecipazione gratuita, su prenotazione da effettuare contattando la biblioteca "Gianni Rodari" al numero 0532 904220 oppure tramite mail: bibl.rodari@comune.fe.it

La locandina dell'iniziativa: meteorologia Formenti

► Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Rodari e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/

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