PROMOZIONE TERRITORIO - Sabato 11 aprile 2026 nella Sala della Musica. Ass. Fornasini: "Ferrara città particolarmente attenta alla valorizzazione delle tipicità e ricca di produzioni d'eccellenza" 'SinerGIA': a Ferrara un convegno nazionale dedicato alle eccellenze agroalimentari italiane, tra scienza, filiere e territorio

Saranno le eccellenze dell'enogastronomia italiana, tra scienza, filiere e territorio, le protagoniste del convegno nazionale dal titolo "SinerGIA. Incontri di Eccellenze a Ferrara" che si terrà sabato 11 aprile 2026, dalle 10:00 alle 12:00, nella Sala della Musica di via Boccaleone 19. L'appuntamento, aperto gratuitamente al pubblico, è promosso dal G.I.A., Gruppo Italiano Assaggiatori, con il patrocinio del Comune di Ferrara, e intende offrire un'occasione di confronto tra esperti e operatori del settore sul rapporto tra territorio, qualità e futuro delle produzioni agroalimentari.

I contenuto del convegno sono stati illustrati oggi, 10 aprile 2026, nel corso di una conferenza stampa nella residenza municipale, da Matteo Fornasini, assessore comunale al Turismo, Promozione del territorio e Agricoltura, Marcello Vecchio, Presidente ANAG-Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquaviti, Vincenzo di Nuzzo, Presidente ONAS-Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Salumi, Alessandra Giovannini, Presidente AMI-Ambasciatori dei Mieli, Gabriella Padova, Delegata ONAF-Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio, Parma e Danny Farinelli, organizzatore dell'evento.

"Siamo onorati - ha dichiarato l'assessore Matteo Fornasini - di poter ospitare a Ferrara questa importante iniziativa nazionale dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio organizzata da Gia- Gruppo italiano assaggiatori, che raccoglie al proprio interno diverse associazioni del settore . Si tratta del primo appuntamento nato da questa nuova collaborazione tra il Comune di Ferrara e il Gia, che auspico possa proseguire nei prossimi anni con altre iniziative di valorizzazione e promozione delle nostre produzioni d'eccellenza. Ferrara è una città particolarmente accogliente e attenta a questi temi, anche in chiave di offerta di esperienze turistiche legate alla promozione dei prodotti tipici locali. Ferrara e il suo territorio hanno infatti una tradizione straordinaria da questo punto di vista. Siamo all'interno di una regione, l'Emilia-Romagna, che vanta il più elevato numero di prodotti agroalimentari Dop e Igp riconosciuti a livello europeo, ben 45. E di questi 45, 18 hanno sede nel territorio ferrarese. Noi come Amministrazione da sempre lavoriamo per valorizzare questo straordinario patrimonio, realizzando iniziative importanti come il Ferrara Film Festival. E il convegno del Gia di domani si inserisce a pieno titolo in questo ambito della nostra attività e auspico sia l'avvio di una lunga collaborazione in questa direzione. Durante tutto il fine settimana, tra l'altro, i tanti partecipanti al convegno attesi da tutta l'Italia, avranno modo, oltre che di assaggiare le nostre tipicità, anche di visitare la città e le sue bellezze, per poi farsi a loro volta promotori del nostro territorio".

A nome di tutti gli organizzatori, il presidente di Onas Vincenzo di Nuzzo ha rivolto un ringraziamento all'Amministrazione comunale di Ferrara per l'ospitalità e per aver compreso e abbracciato lo spirito dell'iniziativa. "Sinergia - ha spiegato - non è un termine scelto a caso come titolo del nostro convegno, perché quella che intendiamo portare avanti è una sinergia non tanto o non solo tra le associazioni che compongono il Gia, ma anche con i territori e in questo caso la scelta di Ferrara per l'organizzazione del primo convegno nazionale Gia non è stata casuale. Oltre alle bellezze architettoniche urbanistiche, Ferrara offre una bella realtà imprenditoriale legata all'enogastronomia, e portare qui a Ferrara i soci delle varie associazioni Gia da tutta l'Italia è la nostra maniera per dare un contributo alla valorizzazione del vostro territorio".

L'iniziativa, come spiegato ancora dagli organizzatori, nasce con l'obiettivo di mettere in dialogo competenze diverse, scientifiche, tecniche e degli assaggiatori professionisti, per approfondire come le eccellenze italiane prendano forma a partire dal territorio, inteso come insieme di fattori ambientali, culturali e produttivi.

Il convegno vedrà la partecipazione di relatori di primo piano:

- Paola Tedeschi, Università di Ferrara: "Oro di Voghiera DOP: aglio bianco e nero, un'eccellenza del territorio ferrarese";

- Filippo Venturi, chef e lievitista pizzeria ME: "Il gusto dell'esperienza della vita: fermenti, terra e acqua";

- Vadis Paesanti, presidente FEDERAGRIPESCA: "L'eccellenza dell'Ostrica di Goro: 100% Made in Italy;

- Andrea Farinelli, breeder del CIV (Consorzio Italiano Vivaisti): "Innovazione genetica e identità territoriale: nuove prospettive per la frutticoltura";

- Sara Comastri, sommelier: "I Vini delle Sabbie tra resistenza e resilienza".

Attraverso interventi complementari, il convegno affronterà il tema dell'eccellenza da più punti di vista: dalla genetica alla produzione, dalla trasformazione alla percezione sensoriale, fino alla valorizzazione economica e culturale dei prodotti.

Il Gruppo Italiano Assaggiatori (G.I.A.) è un organismo nazionale fondato per promuovere la cultura dell'assaggio e valorizzare le eccellenze agroalimentari italiane. Nato nel 2007, il G.I.A. riunisce associazioni specializzate nei diversi settori dell'analisi sensoriale, con l'obiettivo di diffondere conoscenze tecniche, formare assaggiatori qualificati e tutelare la qualità delle produzioni tradizionali.

Le associazioni che oggi fanno parte del G.I.A. sono: A.E.D.A.B.T.M. - Associazione Esperti Degustatori di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena; A.N.A.G. - Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquaviti; A.M.I. - Ambasciatori dei Mieli - per promuovere la cultura apistica, le tecniche di analisi sensoriale del miele e la valorizzazione dei suoi prodotti derivati dall'alveare; O.N.A.B. - Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Birra; O.N.A.F. - Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio; O.N.A.Frut. - Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Frutta; O.N.A.S. - Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Salumi; I.N.A.P. - Istituto Nazionale Assaggiatori Pani.

Il convegno è rivolto a operatori del settore, istituzioni, produttori e cittadini interessati ad approfondire i temi della qualità agroalimentare e della valorizzazione delle eccellenze italiane.

Nel pomeriggio, le associazioni che compongono il G.I.A. terranno dei laboratori di abbinamento dei prodotti in cui sono specializzate. I laboratori, in quanto si tratta di APS (associazioni di promozione sociale) sono aperti solo ai soci delle stesse e si terranno nella Sala della Musica e Sala del Refettorio.

Durante la manifestazione sarà possibile visitare un allestimento dei pani ferraresi, curato da I.N.A.P. e Confesercenti, con la collaborazione delle associazioni di categoria del settore, che sarà presente nella Sala della Musica.

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