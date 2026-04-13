ATTIVITA' PRODUTTIVE - Da venerdì 17 a domenica 19 aprile 2026 in piazza Trento Trieste a Ferrara "Calici di primavera" torna tra convivialità, musica dal vivo e intrattenimento

"Calici di primavera" è l'evento enogastronomico con cantine provenienti da tutta Italia e dall'estero in programma venerdì 17 (ore 19:00-24:00), sabato 18 (ore 18:00-24:00) e domenica 19 aprile 2026 (ore 17:00-23:00) in piazza Trento Trieste a Ferrara. L'iniziativa è stata presentata lunedi 13 aprile 2026 nella sala degli Arazzi della residenza municipale come manifestazione all'insegna della convivialità, con musica dal vivo, dj set e momenti di intrattenimento .

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore al Commercio e alle Attività produttive Francesco Carità; i referenti dell'agenzia di progettazione e organizzazione di eventii Feshion Eventi Alessandra Scotti, Mirko Marangella e Olimpia Ferro; lo sponsor Enrico Lionello (Autosalone Cavour).

"Questo è uno degli eventi enogastronomici più attesi - ha sottolineato l'assessore Carità - che va a dare un contesto importante al nostro centro storico. Si tratta di cantine che vengono da tutte le regioni italiane, ma anche dall'estero, che diventeranno disponibili al centro della nostra piazza più bella. Ci tengo a ringraziare anche le attività commerciali che sostengono questa iniziativa, rendendo possibile la realizzazione di eventi di questo tipo".

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Data Evento: Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 aprile 2026

Luogo: Piazza Trento e Trieste, Ferrara

Calici di Primavera torna a Ferrara per la sua settima edizione, confermandosi uno degli eventi enogastronomici più attesi della stagione.

Per tre giorni, dal 17 al 19 aprile 2026, la splendida Piazza Trento e Trieste si trasformerà in un vivace villaggio dedicato al vino, alla primavera e al buon cibo, nel cuore del centro storico cittadino.

L'evento si svolgerà:

- Venerdì 17 Aprile dalle 19:00 alle 24:00,

- Sabato 18 Aprile dalle 18:00 alle 24:00,

- Domenica 19 Aprile dalle 17:00 alle 23:00.

Un'esperienza di degustazione unica che porterà a Ferrara cantine provenienti da tutta Italia e dall'estero, affiancate da una selezione di eccellenze gastronomiche pensate per esaltare ogni calice.

Tre giorni all'insegna della convivialità, con musica dal vivo, dj set e momenti di intrattenimento che accompagneranno il pubblico in un'atmosfera primaverile coinvolgente e colorata.

Il format dell'evento

Acquistando il ticket online sul sito ufficiale https://feshioneventi.it/evento/calici-primavera2026 sarà possibile accedere all'esperienza di degustazione completa.

Il ticket include:

1 porta-calice

1 calice in vetro (con cauzione di 5€)

10 "Fiori" per creare il proprio percorso di degustazione



Ogni vino potrà essere degustato utilizzando da 1 a 3 Fiori, permettendo ai visitatori di personalizzare la propria esperienza.

Costo del ticket:

Online: 12€ (promo limitata fino a esaurimento)

In loco: 15€

Bonus speciale:

Dal 23 marzo al 10 aprile 2026 sarà possibile iscriversi alla newsletter ufficiale per ricevere un codice sconto esclusivo, cumulabile con il prezzo online.

Programma musicale

Venerdì 17 Aprile - Dj Set con Giovanni Erbolario

Sabato 18 Aprile - Jelly Tape Party

Domenica 19 Aprile - Karaoke Night



Le Aziende Vinicole

Un'ampia selezione di cantine provenienti da tutta Italia e dall'estero:

Trentino-Alto Adige

Delaiti, Azienda Agricola Benedict

Lombardia

Cantina Sociale Bergamasca, Rupi del Nebbiolo, Tenute del Garda, Le Vedute Franciacorta, Villa Franciacorta

Veneto

Nepos Villas, Il Picco, Cantina Gorgo, Merotto

Friuli Venezia Giulia

Ronco dei Tassi

Piemonte

Mascarello, Cantina Nerca, Cantina Travaglino, Cantina Prasso, Bottero Wine, Viberti

Emilia-Romagna

Tenuta Coccapane, Antica Cantina Parmigiana, Luretta

Marche

Conti di Buscareto

Toscana

Cantina Massimo Ciarcia, Buccianera, Fattoria dei Barbi, Capezzana

Lazio

Cantina Tre D

Abruzzo

Cantine Spinelli

Campania

San Salvatore

Puglia

Maffione, Agresti

Sicilia

Giametta, Planeta

Sardegna

Locci Zuddas

Estero

Tagua Tagua (Cile), Henri de Villamont (Francia)

Gin, Distillati e Birra

Realia Gin

Paesano Liquori Siciliani

Ceschia

Birra di Mezzo

Area Food

Foodie Lovies (in collaborazione con ZaguliLab)

Antica Porchetteria di Ariccia

Osteria Mezzo Brillo

Orba Canocia

Li Mortacci

Sponsor

Autosalone Cavour

Fit Up

Gdr

Calici di Primavera si conferma così un appuntamento imperdibile per gli amanti del vino e delle esperienze all'aria aperta, capace di unire qualità, convivialità e atmosfera in uno dei luoghi più suggestivi della città di Ferrara.

Immagini scaricabili: