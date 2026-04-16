MONDO AGRICOLO FERRARESE - Domenica 19 aprile 2026 alle 16:00 a San Bartolomeo in Bosco Seconda guerra mondiale protagonista al Maf con un romanzo e un reading

Due eventi a 81 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale sono in programma per domenica 19 aprile 2026, dalle 16:00, il MAF di San Bartolomeo in Bosco. Il progetto, ritenuto di elevato interesse culturale, è stato inserito nei calendari ufficiali della XXII Festa Internazionale della Storia, promossa dall'Università di Bologna, e del Comitato ferrarese per le Celebrazioni del XXV Aprile.

Letteratura e storia locale saranno le tematiche previste. Si inizierà con la presentazione del romanzo, di Alessandra Mantovani, "La soffitta" (Manni editore, 2026). L'autrice, docente all'Università di Bologna, dialogherà con Gian Paolo Borghi. Il suo romanzo è efficacemente incentrato sulle vicende della famiglia Moretti, che esercita un'attività artigianale in un paese della Bassa padana. Il periodo temporale che affronta intercorre dallo scoppio della Seconda guerra mondiale fino al 1955 e attraversa gli anni bellici partecipando a quella "Resistenza diffusa" combattuta dai tanti che non hanno mai imbracciato le armi, ma hanno scelto da che parte stare.

Il secondo evento, che si avvale del patrocinio del Comune di Ferrara, sarà costituito da un suggestivo e a tratti drammatico "reading" dal significativo titolo "Quel 19 Aprile. Il bombardamento su San Martino del 1945 detto ‘Spezzonamento'". Curato da UNCALM-Gruppo di Lettura Espressiva, con testi di Gianna Andrian e Athos Tromboni e musica e canzoni di Patrizio Fergnani, ripercorrerà le vicende, a guerra ormai quasi all'epilogo, di un tragico giovedì durante il quale un bombardamento alleato causò la morte di 71 civili e il ferimento di molti altri.

A ingresso libero e gratuito, l'iniziativa culturale è promossa dal Comune di Ferrara, dal MAF e dall'Associazione omonima.

I visitatori avranno inoltre l'opportunità di visitare la mostra "Fiori Sonori", a cura di Gianni Cestari, esposta nella Sala Guido Scaramagli fino al 26 aprile.

Per info: MAF - Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese, via Imperiale 263, 44124 San Bartolomeo in Bosco (Fe), tel. 0532 725294, e-mail info@mondoagricoloferrarese.it

(Comunicazione a cura del Museo del Mondo Agricolo Ferrarese)

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