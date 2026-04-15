AMBIENTE - Dal 24 al 27 aprile la raccolta delle foto. Il 25 aprile escursione in bicicletta. Entro il 10 maggio la condivisione delle osservazioni "City Nature Challenge 2026": Ferrara partecipa alla sfida internazionale e invita i cittadini a fotografare il maggior numero di specie di flora e fauna

Il Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara ha aderito anche quest'anno alla City Nature Challenge, un evento di collaborazione globale per lo studio e la tutela della biodiversità che si terrà dal 24 al 27 aprile 2026. La manifestazione internazionale è coordinata dalla California Academy of Science e dal Museo di Storia Naturale di Los Angeles e prevede la raccolta di osservazioni di piante e animali utilizzando la piattaforma iNaturalist. Le città aderenti quest'anno nel mondo sono circa 1000.

Per l'edizione ferrarese 2026 il territorio di riferimento è l'intera provincia di Ferrara, quindi tutti i cittadini di tutti le aree urbane e suburbane del territorio provinciale potranno contribuire, iscrivendosi al progetto appositamente preparato su iNaturalist: https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2026-ferrara.

L'evento ferrarese coinvolgerà, oltre al Museo di Storia Naturale, il Circolo Legambiente "Delta del Po" di Comacchio e i Club Lions e Leo del Distretto 108Tb.

Il giorno 25 aprile, grazie all'ospitalità del Comune di Comacchio e della sezione A.N.P.I di Comacchio, è prevista un'escursione in bicicletta nei pressi della città lagunare: il ritrovo è previsto alle 9.30 presso Stazione Foce; si proseguirà fino a Casone Donna Bona e ritorno, per un totale di circa 6,6 chilometri. Durante la pedalata i partecipanti potranno fotografare o registrare i suoni di piante e animali per poi condividerle nel progetto su iNaturalist.

La condivisione delle osservazioni fatte tra il 24 e il 27 aprile dovrà avvenire entro il 10 maggio 2026; i risultati ufficiali verranno comunicati dai coordinatori internazionali il giorno 13 maggio.

Per informazioni sull'escursione è possibile contattare Paola Batistini, cell. 393.3673211, Miriam Caruso m.caruso@edu.comune.fe.it, Andrea Zenzeri a.zenzeri@edu.comune.fe.it.

L'evento è sostenuto anche dal Centro Idea del Comune di Ferrara e dal Cluster Biodiversità Italia di CESAB - Centro Ricerche per le Scienze Applicate e la Biotecnologie di Roma.

Che cos'è iNaturalist

iNaturalist è una delle più importanti piattaforme mondiali dedicate alla Citizen Science (scienza dei cittadini) e un social network online per naturalisti, scienziati e appassionati della natura. Nata nel 2008 alla California Academy of Sciences, ha l'obiettivo di monitorare la biodiversità mondiale attraverso la condivisione di osservazioni.

-Come Funziona: consente agli utenti di scattare foto o registrare canti di piante, animali, insetti e funghi, caricandoli sulla piattaforma.

-Identificazione: grazie a un algoritmo di riconoscimento automatico basato su intelligenza artificiale e al supporto di una vasta comunità di esperti, l'app aiuta a identificare la specie osservata.

-Condivisione e Scienza: le osservazioni geolocalizzate diventano dati preziosi utilizzati dai ricercatori per studiare la natura. Le osservazioni confermate dalla comunità possono raggiungere il "Livello Ricerca": queste osservazioni confluiscono in un banca dati mondiale della biodiversità che si chiama GBIF-Global Biodiversity Information Facility, strumento utilizzato dai ricercatori di tutto il mondo.

-Progetti: è possibile partecipare a progetti specifici per mappare la biodiversità in aree definite (es. parchi, riserve) o per eventi speciali come la "City Nature Challenge".

-Accessibilità: è gratuita e disponibile sia come sito web che come app per smartphone (iOS e Android).

In sintesi, iNaturalist trasforma le foto naturalistiche in dati scientifici, permettendo a chiunque di contribuire alla conoscenza della biodiversità.

Che cos'è la City Nature Challenge

La City Nature Challenge (CNC) è un evento internazionale di citizen science (scienza partecipativa) che si svolge ogni anno verso la fine di aprile.

Si tratta di un movimento collaborativo della durata di 4 giorni, che invita le città di tutto il mondo a cooperare per documentare il maggior numero possibile di specie animali e vegetali selvatiche nelle aree urbane e suburbane.

-Obiettivo: Mappare la biodiversità urbana, promuovere la conoscenza della natura in città e raccogliere dati utili per la ricerca scientifica.

-Come partecipare: I cittadini utilizzano l'app gratuita iNaturalist per fotografare o registrare l'audio di piante, animali e funghi spontanei (piante coltivate e animali allevati non vanno considerati), caricando le osservazioni sulla piattaforma.

-Chi partecipa: nata nel 2016, oggi coinvolge 1000 città nel mondo, con una forte partecipazione italiana

-I dati: Le osservazioni caricate vengono poi verificate da esperti, scienziati e dalla comunità di iNaturalist, contribuendo a un database globale sulla biodiversità.

-Classifica: Le città vengono classificate in base al numero di osservazioni, al numero di specie identificate e al numero di partecipanti attivi.

È un evento aperto a tutti: cittadini, scuole, famiglie e appassionati di natura.

(Comunicazione a cura del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara)

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