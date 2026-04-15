BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 17aprile 2026 alle 17:00 incontro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web 'Spaziocidio': in sala Agnelli ci si interroga su "Urbanistica di pace o di guerra?" con Francesca Leder

Proporrà una riflessione sul contributo che l’urbanistica potrebbe dare rispetto all'attuale crisi mondiale la conferenza di Francesca Leder (urbanista, Università di Ferrara) in programma venerdì 17 aprile 2026 alle 17:00, nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via Scienze 17 Ferrara), nell'ambito del ciclo di incontri "Spaziocidio: dalla Palestina alla metropoli globale".

Nel corso dell'incontro, dal titolo "Urbanistica di pace o di guerra? Elusività e limiti della disciplina", dialogherà con il relatore: Giuseppe Scandurra (antropologo, Università di Ferrara). Introduzione e moderazione saranno a cura di: Chiara Tarabotti e Henry Gallamini (Rete per la Pace Ferrara), Alfredo Morelli (Laboratorio per la Pace, Università di Ferrara).



LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

I conflitti con i quali ci stiamo misurando, in particolare quelli più vicini, in Ucraina e in Palestina, costringono a riflettere sul contributo che l’urbanistica potrebbe dare alla ricerca di uno spiraglio di luce e di speranza nel buio della crisi mondiale che stiamo vivendo. Difficile, malgrado le buone intenzioni, non cedere ai luoghi comuni: non possiamo dimenticare che apparteniamo a una generazione e viviamo in una parte del mondo assolutamente privilegiata, alle quali l’esperienza della guerra e delle sue conseguenze più nefaste manca da ottant’anni. Prendere parte, come urbanisti, alle riflessioni aperte su più fronti, cercare di interpretare la delicatezza e la pericolosità della fase politica di questi tempi, significa riconoscere i limiti e, più ancora, gli atteggiamenti elusivi della disciplina interpellandoci con maggiore responsabilità sul senso del nostro agire.

Francesca Leder, urbanista, è ricercatrice di Tecniche e analisi urbane presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara. Parte delle sue più recenti ricerche sono state dedicate alla figura di Danilo Dolci, tra i più noti esponenti del movimento nonviolento del secondo Novecento al quale sta dedicando una biografia. Più in generale è interessata ai temi che scaturiscono dal binomio città-marginalità anche in una prospettiva storica.

A cura della Rete per la Pace Ferrara, con l'adesione del Laboratorio per la Pace dell'Università di Ferrara

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.ferrara.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

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