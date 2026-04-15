POLITICHE SOCIOSANITARIE - Sabato 18 aprile 2026, con tante attività per le famiglie. Ass. Coletti: "Opportunità di conoscere un luogo in cui l'inclusione è un'esperienza concreta, tutta da vivere, grazie alla Fondazione, i volontari e alle famiglie" Un pomeriggio di gioia a Quartesana per festeggiare la primavera con i ragazzi della Fondazione Imoletta

Un caleidoscopio di suoni e colori, a valorizzare una location suggestiva come Villa Imoletta e il suo parco. Quartesana e Villa Imoletta sono pronte ad accogliere i cittadini per un grande pomeriggio di festa e musica, che si svolgerà sabato 18 aprile 2026 dalle 15.30 fino a sera. L'iniziativa, intitolata "Festa di Primavera", sarà una ghiotta occasione di aggregazione e inclusione. Il programma è infatti ricchissimo e prevede una mostra di giocattoli antichi, il concerto della Banda Rulli Frulli di Finale Emilia e di Ferrara e tante altre attività. Non mancherà nemmeno l'offerta gastronomica, con una torta offerta a tutti i partecipanti e realizzata dall'istituto Orio Vergani di Ferrara.

"Villa Imoletta è un luogo davvero speciale, capace di unire bellezza, accoglienza e partecipazione - dichiara l'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie, Cristina Coletti -. Eventi come la Festa di Primavera dimostrano quanto sia importante creare spazi inclusivi, dove ogni persona possa sentirsi parte della comunità. Qui l'inclusione è un'esperienza concreta che si vive insieme, tra musica, arte e condivisione. Tutto questo grazie alla determinazione dei volontari di Fondazione Imoletta e delle famiglie che vivono quotidianamente uno spazio meraviglioso, che rappresenta un'eccellenza territoriale e merita di essere conosciuto anche da tutti i cittadini".

Le attività inizieranno a partire dalle 15.30, con l'inaugurazione della mostra "Bambole, giocattoli e altre meraviglie del primo Novecento", allestita e del mercatino dei ragazzi. L'esposizione è allestita all'interno dell'antica Torre Colombaia, uno dei luoghi più significativi e identitari di Villa Imoletta, valorizzato dai ragazzi.

Dalle ore 16, il pomeriggio entrerà nel clou con il concerto "Vulcano", promosso dalla Banda Rulli Frulli di Finale Emilia e introdotto dai ragazzi della band "Oltre le Mura" di Ferrara. Ad accompagnare il tutto, ci saranno i canti di "TondodiVoci", il coro femminile di Imoletta.

Un elemento che darà ulteriore lustro all'iniziativa sarà il mercatino allestito dai ragazzi assistiti dalla Fondazione, che metterà a disposizione degli avventori i quadri preparati durante lo scorso inverno da Paolo Brunelli e Augusta Calzolari, ideatori del progetto "Gli Stravolti", che si traduce nella realizzazione di creazioni particolari e colorate, dipinte dallo stesso Brunelli all'interno della Casa Residenza Anziani "Villa Ilaria di Baura" di Baura.

A corredo della giornata ci sarà l'offerta della torta a tutti i partecipanti. Chi vorrà attardarsi a Villa Imoletta potrà comunque cenare, grazie al punto ristoro allestito da volontari e ragazzi.

La partecipazione alla festa è libera. Chi vorrà potrà lasciare all'ingresso un'offerta a sostegno dei servizi e dei progetti di Fondazione Imoletta.

E allora, come dicono il presidente di Fondazione Imoletta e i ragazzi "non vediamo l'ora di accogliervi tutti sabato".

Nelle foto, l'assessore Coletti con il presidente di Fondazione Imoletta, Tullio Monini, e i ragazzi alla Villa di Quartesana

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