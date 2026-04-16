PALIO - Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, due giorni di spettacoli, tra competizione storica e rievocazioni rinascimentali Palio, doppio appuntamento: sabato il Torneo del Fante, domenica gli Omaggi di San Luca e San Giacomo al Duca

Spade, duelli e cortei storici animeranno il centro di Ferrara questo fine settimana, con un doppio appuntamento che accende l'attesa per le corse del 30 maggio 2026.

Sabato 18 aprile alle 15:00 in Piazza Municipio, torna il Torneo del Fante, la competizione storica che vede i campioni delle otto contrade e della Corte Ducale sfidarsi nell'antica arte del combattimento ravvicinato. I fanti dei quattro Rioni, dei quattro Borghi e della Corte Ducale si affronteranno in gironi eliminatori fino alla finalissima, sotto lo sguardo della Corte e dei giudici di gara: una prova di forza, tecnica e coraggio che riporta in vita la storia nel cuore della città.

"Il Torneo del Fante - spiega l'assessore al Palio Marco Gulinelli - è una delle prove più attese del calendario del Palio: mette alla prova le contrade in una disciplina che affonda le radici nella storia estense e che richiede preparazione, tecnica e determinazione. Ogni anno il livello si alza e lo spettacolo a cui assisteremo in piazza del Municipio, che diventa arena, è autentico, non solo per gli appassionati ma per tutta la città".

Domenica 19 aprile si terrà invece il terzo appuntamento degli Omaggi al Duca, con le esibizioni di due contrade in Piazza Castello.

Alle 10:15 la Compagnia dello Steccato della Contrada di San Luca porterà in scena uno spettacolo ispirato a fatti realmente accaduti nella Ferrara del Cinquecento. Ambientato nel 1512, in un clima politico segnato da guerre e intrighi, prende le mosse dal cifrario segreto utilizzato da Alfonso I d'Este e Lucrezia Borgia per scambiarsi messaggi riservati lontano da occhi nemici: un racconto di astuzia, malintesi e ironia nelle atmosfere della Ferrara rinascimentale.

Sempre domenica alle 11:15 sarà la volta della Contrada di San Giacomo, che sfilerà in corteo dalla sede di Via Ortigara fino a Piazza Castello, dove presenterà spettacoli di bandiera, spada, danza e teatro davanti alla Corte Estense. Al termine della manifestazione, nella sede di contrada, si svolgerà il tradizionale pranzo, seguito dal battesimo dei nuovi contradaioli e dalla cerimonia di dedica della Sala Armati a Guido Battistella, storico contradaiolo recentemente scomparso e figura di riferimento per la contrada. Proprio il Torneo del Fante era un appuntamento sentito e fortemente voluto da Battistella, che aveva contribuito alla sua organizzazione nelle passate edizioni.

L'ultimo appuntamento degli Omaggi al Duca è previsto per domenica 26 aprile con gli spettacoli di San Paolo e San Benedetto.

Immagini scaricabili: