POLITICHE SOCIOSANITARIE - Acque colorate di rosa-fucsia sabato 18 aprile per neuromielite ottica e MOGAD. Il 19 aprile in rosso per la Giornata Nazionale della Donazione di Organi e Tessuti Un fine settimana di consapevolezza con l'illuminazione della fontana di piazza della Repubblica

Un fine settimana all'insegna della sensibilizzazione quello che si appresta a vivere Ferrara. La fontana di piazza della Repubblica sarà infatti protagonista di un'iniziativa simbolica volta a richiamare l'attenzione della cittadinanza su importanti tematiche sociosanitarie di grande attualità.

Le iniziative sono state disposte dall'Amministrazione comunale, su proposta dell'assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti.

Nelle ore serali di sabato 18 aprile 2026, la fontana si illuminerà di rosa-fucsia per aderire ai mesi internazionali dedicati alla neuromielite ottica e alla MOGAD, patologie rare ma fortemente impattanti sulla qualità della vita delle persone che ne sono colpite. L'obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza pubblica, promuovendo informazione e attenzione verso queste malattie ancora poco conosciute.

Domenica 19 aprile 2026, invece, l'illuminazione si tingerà di rosso in occasione della Giornata Nazionale della Donazione di Organi e Tessuti. Un gesto simbolico ma significativo, che intende sensibilizzare i cittadini sull'importanza della donazione, atto di grande solidarietà capace di salvare e migliorare molte vite.

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Politiche sociosanitarie)

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