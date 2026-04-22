BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedì 27 aprile 2026 alle 17:00 in sala Agnelli e in diretta sul canale youtube Archibiblio web tv 'Mattia Bortoloni. Artista dell'estro pittoresco': nel volume di Fabrizio Malachin le opere di uno dei 'frescanti' più operosi del Settecento

E' stato uno dei pittori di affreschi più ricercati e sorprendenti del Settecento, attivo tra Veneto, Emilia, Lombardia e Piemonte. A 'Mattia Bortoloni. Artista dell'estro pittoresco' e alle sue opere è dedicato il volume curato da Fabrizio Malachin (Biblos, 2025) che lunedì 27 aprile 2026 alle 17:00 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

L'incontro, a cura della Casa Editrice Biblos, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Mattia Bortoloni (Canda di Rovigo, 1696 - Milano, 1750) è stato artista e frescante operoso tra la Serenissima, l'Emilia pontificia (a Ferrara tra il 1735 e il 1738), la Lombardia austriaca e il Piemonte sabaudo. Un pittore che, partito dal polesine e formatosi a Venezia, è diventato presto ricercatissimo, tanto da ottenere commissioni di grande prestigio e realizzare opere da primato: sua la più grande decorazione al mondo a tema unitario nella maestosa cupola di Mondovì. Estroso, bizzarro, moderno, internazionale è il frescante più gustoso, piacevole e sorprendente del Settecento. Il volume è la prima monografia con il catalogo ragionato delle sue opere.



Fabrizio Malachin è Dirigente del Settore Musei-Biblioteche e Cultura-Turismo del Comune di Treviso. Laureatosi all'Università di Padova con il prof. Adriano Mariuz ha perseguito il suo amore per la pittura del Settecento e l'arte in generale, attraverso la pubblicazione di numerosi saggi e testi scientifici e la curatela di mostre: Bortoloni, Piazzetta, Tiepolo. Il grande '700 veneto (Rovigo), I protagonisti del '700 veneto (Este); Antonio Canova. Gloria trevigiana (Treviso); Arturo Martini. I capolavori (Treviso); Martini Melotti. Un arco dello spirito (Aqui Terme), Donna in scena. Boldini Selvatico Martini e Maddalena e la Croce. Amore sublime, 1886-1975 Nino Springolo e "I due compagni" a Treviso. Amministratore pubblico, dipendente di diverse P.A., ha sempre accompagnato gli incarichi gestionali con la ricerca, le pubblicazioni e ulteriori studi universitari, conseguendo le lauree in Scienze Politiche, e Governance e Managment delle Organizzazioni Territoriali.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.ferrara.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

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