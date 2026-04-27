BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 29 aprile 2026 alle 17:00 incontro con l'autore in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web tv 'Dove cadono le comete': nel romanzo di Vito Di Battista la storia di una famiglia abruzzese negli anni della Seconda guerra mondiale

E' ambientato in un piccolo borgo abruzzese negli anni della Seconda guerra mondiale il romanzo di Vito Di Battista dal titolo "Dove cadono le comete" (Feltrinelli, 2025) che mercoledì 29 aprile 2026 alle 17:00 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web tv.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Abruzzo, 1938. Sulla costa dei trabocchi, a trecento gradini sul mare, i morti del paese prendono voce per raccontare la storia di Bianca, una bambina che cresce con il padre Olimpo - poeta e giornalista per passione, impiegato all'anagrafe per lavoro - e due madri. Una è la donna che l'ha partorita, Anita, la moglie di Olimpo, che ha perso il braccio sinistro quando era giovane e si è sempre impegnata a non dipendere da nessuno. L'altra è Emma, una ragazza delle campagne "due volte svergognata". Rinnegata dalla propria famiglia e costretta a vivere in una stal­la, Emma viene assunta da Olimpo per allattare Bianca, dopo aver dovuto dare il proprio figlio in adozione.

Quella che vediamo scorrere nelle pagine non è solo la convi­venza fragile e ambigua di questa famiglia, ma anche la storia di un piccolo borgo che, durante la Seconda guerra mondiale, si fa specchio dell'Italia intera, dagli scontri sulla Linea Gustav all'occupazione nazifascista, dalla Resistenza di chi resta fino alla rinascita degli anni Settanta, quando i segreti emergono e cambiano il destino di chi è sopravvissuto.

Quella di Dove cadono le comete è una scrittura che ascolta, acco­glie e restituisce. Con una lingua profondamente incarnata, in cui l'italiano si impasta al ritmo e al sapore del dialetto abruzzese, Vito di Battista fonde l'oralità dei racconti familiari con l'invenzione narrativa, il realismo magico con la tensione verista, rendendo la sua storia privata un racconto condiviso di cura e perdono.



Vito di Battista è nato nel 1986 ed è cresciuto in un paese d'Abruzzo a trecento gradini sul mare. Ha studiato Letterature Comparate a Firenze e a Bologna, dove vive attualmente. Ha esordito con il romanzo L'ultima diva dice addio (SEM, 2018). Nel 2023 è uscito Il buon uso della distanza (Gallucci), vincitore del Premio Iannas e finalista a diversi altri premi letterari. A giugno 2025 viene pubblicato da Feltrinelli il suo terzo romanzo, Dove cadono le comete, proposto al Premio Strega 2026 da Maria Ida Gaeta.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.ferrara.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web tv con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

Immagini scaricabili: