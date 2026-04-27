LAVORO E PARI OPPORTUNITA' - Presentato il programma del 30 aprile 2026, al mattino laboratori per gli studenti, nel pomeriggio due tavole rotonde su appalti, CCNL e caporalato Il Truck Tour dei Consulenti del Lavoro fa tappa a Ferrara: Una giornata dedicata all'orientamento al lavoro, alla legalità e alla sicurezza

Il Truck Tour 2026 "Il Lavoro viaggia con noi! I Consulenti del Lavoro per l'orientamento, la legalità e la sicurezza", iniziativa itinerante di rilevanza nazionale promossa dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, farà tappa a Ferrara giovedì 30 aprile 2026, in Piazza Trento Trieste (Listino), dalle ore 9:00 alle ore 18:00. La giornata ferrarese è organizzata dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Ferrara, guidato dal Presidente Francesco Tura.

Giunto alla sua terza edizione dopo il successo dei tour 2024 e 2025, il Truck Tour attraversa le principali piazze italiane con l'obiettivo di sensibilizzare in particolare i giovani sui temi dell'orientamento, della legalità e della sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo al tempo stesso la cultura del lavoro regolare e la parità di genere. Un truck attrezzato con stand tematici e spazi tecnologici e formativi sosta nelle piazze offrendo gratuitamente ai cittadini servizi di orientamento, colloqui con professionisti, workshop e attività esperienziali.

L'iniziatva è stata presentata ufficialmente lunedì 27 aprile 2026 in residenza municipale dall'assessore alle Politiche del Lavoro e Pari opportunità Angela Travagli e dal presidente del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro Francesco Tura, insieme al direttore generale del Comune di Ferrara Sandro Mazzatorta, al segretario generale comunale Francesco Babetto e al dirigente Fabrizio Magnani, che hanno sottolineato "l'importanza di ospitare a ferrara un incontro stimolante e utile per i temi che verranno affrontati, approfondendo e diffondendo informazioni corrette".

"Siamo orgogliosi di portare a Ferrara un'iniziativa di questa portata, dichiara il Dott. Francesco Tura, Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ferrara. Il Truck Tour è molto più di un evento: è un'occasione concreta per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, offrendo loro strumenti di orientamento, informazioni sulle opportunità del territorio e spunti di riflessione sui temi fondamentali della legalità e della sicurezza. Come Consulenti del Lavoro, siamo quotidianamente a fianco delle imprese e dei lavoratori, e vogliamo mettere a disposizione della cittadinanza ferrarese la nostra esperienza e la nostra passione per la professione."

La tappa ferrarese del Truck Tour 2026 è promossa con il patrocinio del Comune di Ferrara e della Regione Emilia-Romagna, a conferma della sinergia tra l'Ordine dei Consulenti del Lavoro e le istituzioni del territorio nella promozione della cultura del lavoro regolare, sicuro e inclusivo. L'iniziativa si inserisce coerentemente negli obiettivi del Protocollo per le Politiche del Lavoro e lo Sviluppo di Ferrara, al quale l'Ordine aderisce attraverso la Rete Professioni Ferrara.

"Si tratta del primo evento di questo tipo organizzato a Ferrara - dichiara l'Assessore alle Politiche del Lavoro e alle Pari Opportunità, Angela Travagli - e come Amministrazione riteniamo fondamentale investire in iniziative che coinvolgano i giovani e non si limitano alla sensibilizzazione ai temi della legalità e sicurezza sul lavoro, ma che costruiscono consapevolezza, competenze e responsabilità condivisa. La qualità del lavoro, il rispetto delle regole e la tutela delle persone non sono obiettivi accessori, ma condizioni imprescindibili per lo sviluppo del territorio: non si tratta solo di opportunità, ma di responsabilità pubblica, ed è su questo terreno che intendiamo orientare le nostre politiche.

Desidero esprimere un sentito ringraziamento all'Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Ferrara e, in particolare, al Presidente Dott. Francesco Tura, per il significativo impegno profuso nell'organizzazione dell'evento, che ha trovato in questo Assessorato alle Politiche del Lavoro convinto sostegno, collaborazione ed entusiasmo nella condivisione degli intenti.

Un ulteriore ringraziamento va al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e alla Fondazione Consulenti per il Lavoro, per la visione etica e professionale promossa e per il contributo determinante che ha reso possibile includere la città di Ferrara tra le tappe nazionali del Truck Tour.

Un evento pienamente in linea con il recente "Protocollo per le politiche del lavoro e lo sviluppo di Ferrara", sottoscritto con i principali attori istituzionali, economici e sociali del territorio, con l'obiettivo di rafforzare la qualità dell'occupazione, promuovere la legalità e la sicurezza sul lavoro e sostenere uno sviluppo economico locale più competitivo.

La giornata rappresenterà un momento di grande protagonismo per la città, che diventerà punto di riferimento per il confronto sui temi della sicurezza e della legalità nel lavoro, valorizzando il ruolo delle professionalità coinvolte, le nuove generazioni e la centralità delle competenze come leva strategica di sviluppo. Iniziative come questa rappresentano un tassello concreto di un percorso più ampio che questa amministrazione sta portando avanti per consolidare e qualificare le politiche del lavoro" conclude l'Assessore Angela Travagli."

Tutte le attività, sia quelle mattutine rivolte alle scuole sia le tavole rotonde pomeridiane, sono completamente gratuite e aperte alla cittadinanza.

LA MATTINA: laboratori per le scuole superiori

La giornata si apre con le attività dedicate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Sono coinvolte sei classi di altrettanti istituti del territorio ferrarese, suddivise in due turni (dalle 8:45 alle 11:15 e dalle 11:30 alle 14:00). Dopo una plenaria introduttiva in Sala Estense, i ragazzi ruoteranno tra tre laboratori esperienziali: il truck in piazza con i servizi di orientamento della Fondazione Consulenti per il Lavoro, la Sala dell'Arengo con il videogame educativo GenL sul lavoro etico curato dall'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, e la Sala Estense con l'intervento dell'Agenzia Regionale per il lavoro con un focus sulle politiche attive per i giovani del nostro territorio.

Il truck resta inoltre aperto alla cittadinanza per tutta la giornata, con stand dedicati all'orientamento al lavoro, alla redazione del curriculum, alle opportunità occupazionali del territorio, al padiglione della sicurezza con esperienze immersive in realtà.

IL POMERIGGIO: due tavole rotonde su temi di stretta attualità

Dalle ore 14:00, il Truck Tour ferrarese entra nella sua dimensione più tecnica e istituzionale con due tavole rotonde pensate per il territorio, moderate dal Presidente Francesco Tura e aperte a professionisti, funzionari pubblici, rappresentanti sindacali e associazioni di categoria.

La prima tavola rotonda (ore 14:15-15:45) affronterà il tema "Appalti pubblici, scelta del CCNL e criteri di equivalenza: il ruolo del Consulente del Lavoro tra tutela dei lavoratori e competitività delle imprese". Interverranno rappresentanti del Comune di Ferrara, Ispettorato Territoriale del Lavoro, Consulenti del Lavoro e organizzazioni sindacali.

La seconda tavola rotonda (ore 16:00-18:00) sarà dedicata a un tema di particolare rilevanza per il territorio: "Caporalato e lavoro agricolo nel Ferrarese: dall'emergenza alla prevenzione. Strumenti, esperienze e prospettive". Il confronto prenderà spunto dalle buone pratiche già avviate sul territorio (il tavolo coordinato dalla Prefettura, il progetto Agribus per il trasporto dei lavoratori agricoli, lo sportello lavoro di Portomaggiore, la Sezione territoriale della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità presso l'INPS) per discutere di strumenti strutturali di prevenzione. Invitati a partecipare la Prefettura di Ferrara, l'INPS, L'INAIL, il Comune di Ferrara, le organizzazioni sindacali di categoria, le associazioni agricole, l'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale, la Regione Emilia-Romagna e i Consulenti del Lavoro.

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