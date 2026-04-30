MONDO AGRICOLO FERRARESE - Domenica 3 maggio 2026 dalle 16:00, a San Bartolomeo in Bosco Al MAF una giornata dedicata alla Compagnia Teatrale Dialettale "La Straferrara"

Domenica 3 maggio, dalle 16.00, la sala Guido Scaramagli del MAF di San Bartolomeo in Bosco ospiterà un appuntamento interamente dedicato al dialetto ferrarese. Protagonista dell'iniziativa culturale sarà "La Straferrara", una notissima compagnia di teatro dialettale ferrarese.

Si tratta del più antico sodalizio dialettale ferrarese, peraltro tra i più attempati anche in Italia, in quanto la sua nascita risale all'ormai remoto 1931: quest'anno, quindi, festeggia il 95° anniversario di fondazione. L'incontro prevedrà l'inaugurazione di una specifica mostra storica, come primo e doveroso tributo alla longevità e, soprattutto, al talento di attori appassionati nel susseguirsi delle generazioni artistiche. A seguire, la presentazione del volume "La Straferrara. Ricordi di un capocomico", di Rossana "Cici" Spadoni e Daniele Biancardi (Festina Lente, Ferrara, 2026).

Attraverso la testimonianza di Rossana Spadoni, detta "Cici" (attuale capocomico, dopo la scomparsa del marito, Beppe Faggioli), vengono descritte le fasi più salienti della compagnia, con particolare riferimento al periodo bellico e agli anni d'oro del sodalizio. La Straferrara era caratterizzata da una rilevante attività artistica (con un elevatissimo numero di rappresentazioni) e da un repertorio variegato e non soltanto umoristico. Agiva (e agisce tuttora in città e in provincia), ma vanta anche esperienze e successi in altri territori. Il volume riporta integralmente anche quattro rari copioni dialettali nella loro stesura originale.

La presentazione del libro sarà intervallata da alcuni sketch comici dialettali. L'iniziativa fa parte del calendario ufficiale delle "Fattorie Aperte", promosso dalla Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del mondo rurale.

Il pomeriggio culturale è promosso dal Comune di Ferrara, dal MAF e dall'omonima associazione, l'incontro sarà, come sempre, libero e gratuito.

Per info: MAF - Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese, via Imperiale 263, 44124 San Bartolomeo in Bosco (Fe), tel. 0532 725294, e-mail info@mondoagricoloferrarese.it, sito web www.mondoagricoloferrarese.it

(Comunicazione a cura del Museo del Mondo Agricolo Ferrarese)

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