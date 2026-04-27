INTERPELLANZA – Presentata dal gruppo PD in Consiglio comunale Richiesta in merito alla giacenza di cassa del Comune di Ferrara

Questa l'interpellanza pervenuta agli uffici comunali:

- I consiglieri Sara Conforti e Davide Nanni (gruppo PD del Consiglio comunale di Ferrara) hanno interpellato il sindaco Alan Fabbri e l'assessore competente in merito alla giacenza di cassa del Comune di Ferrara.

>> Pagina riservata alle interpellanze/interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali e relative risposte (a cura del Settori Affari Generali/Assistenza agli organi del Comune di Ferrara) all'indirizzo www.comune.fe.it/it/anagrafe-pubblica-degli-eletti-e-pubblicizzazione-atti/interrogazioni-e-interpellanze.

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