VIABILITA', FIERE E MERCATI - Provvedimenti in vigore a Ferrara da venerdì 1 a domenica 3 maggio e poi sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 "Mercatino delle Opere dell'Ingegno": con 24 gazebo in piazza Castello

Versione primaverile del "Mercatino delle Opere dell'Ingegno" in programma nel fine settimana lungo da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2026 e poi in quello successivo, da sabato 9 a domenica 10 maggio 2026 (dalle 9:00 alle 20:00), in piazza Castello a Ferrara. Sulla piazza saranno presenti 24 gazebo, con collocazione a cura del Circolo L'Altrarte e del Circolo Beatrice d'Este.

Per l'occasione saranno in vigore modifiche alla viabilità:

- in piazza Castello: revoca dell'area pedonale e istituzione di Z.T.L. con divieto di fermata. Ammessi i veicoli degli operatori del mercatino, di Polizia, Pronto intervento e Soccorso.

Le modifiche alla viabilità saranno in vigore:

- dalle 07:00 di venerdì 1 maggio 2026 alle 22:00 di domenica 3 maggio 2026;

- dalle 07:00 di sabato 9 maggio 2026 alle 22:00 di domenica 10 maggio 2026.

Nelle giornate e negli orari in cui vige il divieto di transito sarà sempre consentita la circolazione dei mezzi di soccorso, di polizia nonché dei mezzi Hera.