CERIMONIA INTITOLAZIONE - Venerdì 1 maggio 2026 alle 9:30 in via Luigi Galvani (quartiere Doro). Appuntamento aperto alla cittadinanza A Ferrara il parco di via Galvani sarà intitolato al fondatore dello scautismo mondiale Robert Baden-Powell

Ferrara rende omaggio al fondatore dello scautismo mondiale Robert Baden-Powell intitolandogli il parco di via Galvani. La cerimonia di intitolazione ufficiale, aperta a tutta la cittadinanza, si svolgerà venerdì 1 maggio 2026 alle 9:30, con ritrovo nell'area verde tra via Galvani, via Volta e viale XVII Novembre, adiacente alla scuola elementare Alessandro Volta (quartiere Doro).

L'iniziativa nasce nell'ambito delle celebrazioni per i 40 anni del Gruppo Scout AGESCI Ferrara 6, è promossa dalla Zona scout di Ferrara e vedrà la partecipazione delle squadriglie scout cittadine (con un centinaio di ragazze e ragazzi), del MASCI, del CNGEI e dell'Amministrazione Comunale di Ferrara.

All'appuntamento interverranno: l'assessore comunale alle Politiche per la Famiglia Cristina Coletti, il Gruppo Scout Ferrara 6, Lisa Testoni, Simone Battaglia e don Francesco Viali (Responsabili e Assistente Ecclesiastico AGESCI Zona di Ferrara), Raffaele Colavecchi (Presidente CNGEI Sezione Terre Estensi), Lucia Ghiglione (Magistra MASCI) e don Antonio Grandini (parroco della Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore).

A seguire, alle 11:00, si terrà la Santa Messa in occasione della festa del patrono San Giuseppe Lavoratore, celebrata dal vescovo Mons. Gian Carlo Perego, nella parrocchia del Doro.

La proposta di intitolazione, promossa dal Gruppo Scout AGESCI Ferrara 6, è stata approvata dalla Commissione cittadina per la Toponomastica e le Pubbliche onoranze, oltre che dalla Giunta comunale, e autorizzata dalla Prefettura di Ferrara.

Nel corso della cerimonia sarà scoperta una targa riportante il seguente testo:

"Parco Robert Baden-Powell

1857 - 1941

Fondatore dello scautismo"

Cittadini, giornalisti, fotografi e video operatori sono invitati a partecipare alla cerimonia

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell nasce a Londra nel 1857. Ufficiale dell'esercito britannico, è convinto che saper leggere la natura, muoversi con intelligenza e agire con coraggio siano qualità che si imparano, non si ereditano. Nel 1907, sull'isola di Brownsea - costa meridionale dell'Inghilterra - riunisce venti ragazzi di estrazioni sociali diverse e sperimenta con loro dieci giorni di vita all'aperto, piccole squadre autonome, osservazione della natura, giochi e storie intorno al fuoco. È il primo campo scout della storia.

Il metodo che Baden-Powell propone non è addestramento: è educazione per la vita. Baden-Powell muore nel 1941 in Kenya. Oggi, a quasi 120 anni da quel primo campo, il movimento scout conta oltre 43 milioni di membri in 174 nazioni: è il più grande movimento educativo giovanile del mondo.

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