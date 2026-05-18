BIBLIOTECA LUPPI - Mercoledì 20 maggio 2026 alle 17:00 appuntamento per bambini dai 3 ai 10 anni in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le iscrizioni Belle Storie alla Luppi: per i più piccoli un pomeriggio di letture animate tra 'Natura e benessere'

Sarà dedicato a "Natura e benessere: storie che fanno il solletico alle foglie" l'appuntamento di mercoledì 20 maggio 2026 alle 17:00 con le letture per i più piccoli alla biblioteca comunale Aldo Luppi (via Arginone 320, Porotto). Ad animare il pomeriggio saranno le volontarie del Cerchio dei libri di Circi, con la partecipazione dei ragazzi e ragazze della "Tana delle storie dell'associazione Circi", che proporranno tante letture divertenti e coinvolgenti per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni.

L'incontro è a partecipazione gratuita, con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it

La locandina del calendario di Belle storie alla Luppi maggio 2026

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it

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