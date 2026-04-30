GIOVANI - Dall'1 al 7 maggio 2026 la città diventa laboratorio europeo di mobilità sostenibile con 25 ragazzi da 5 Paesi. Scaramagli: "Grande opportunità per i giovani e per il nostro territorio" Dall’Europa a Ferrara in sella alla bicicletta: parte ‘Bike-Up’

Una settimana per vivere la città in modo nuovo, sostenibile e internazionale: dall'1 al 7 maggioprende il via "Bike - Up! - Sustainable Mobility in Ferrara", lo scambio giovanile finanziato dal programma europeo Erasmsus+ che porterà sul territorio 25 giovani provenienti da Italia, Irlanda, Romania, Turchia e Giordania. Un progetto alla sua prima edizione promosso dall'associazione giovanile Youth Mosaic e patrocinato dal Comune di Ferrara attraverso l'Assessorato alle Politiche Giovanili.

La bicicletta diventa il filo conduttore di un'esperienza che unisce educazione, cittadinanza attiva escoperta del territorio. Durante la settimana i partecipanti saranno protagonisti di bike tour urbani e rurali, workshop dedicati alla sostenibilità e al cambiamento climatico, attività creative e momenti di confronto interculturale. Non mancheranno interviste ai cittadini e occasioni di dialogo diretto con la comunità locale, trasformando l'intera città in uno spazio educativo diffuso.

Un'iniziativa che punta a valorizzare un modello già riconosciuto a livello europeo: quello di una città a misura di bicicletta, capace di coniugare qualità della vita, tutela ambientale e patrimonio culturale. Per i giovani partecipanti sarà l'occasione per osservare da vicino buone pratiche reali e riflettere su nuove forme di mobilità e sostenibilità.

«Questo progetto rappresenta un'opportunità concreta per i nostri giovani e per tutto il territorio- sottolinea l'assessore alle Politiche Giovanili Chiara Scaramagli - perché unisce dimensione europea, sostenibilità e partecipazione attiva. Accogliere ragazzi da diversi Paesi significa aprire la città a nuove idee e prospettive, ma anche valorizzare ciò che già funziona e i nostri punti di forza come la rete ciclabile. È attraverso esperienze come questa che si costruiscono relazioni, competenze e una cittadinanza più consapevole».

"Bike-Up!" contribuisce così a rafforzare la visibilità internazionale del nostro territorio, promuovendo al tempo stesso buone pratiche di mobilità sostenibile e nuove opportunità di collaborazione europea. Un progetto che mette al centro i giovani e il loro ruolo attivo nella costruzione di comunità più sostenibili e connesse.

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Politiche Giovanili)

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