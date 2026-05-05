MERCATO DEL LUNEDÌ IN ACQUEDOTTO: ADESIONE TOTALE DEGLI AMBULANTI. PER QUESTO DALL'11 MAGGIO I BANCHI SARANNO DISPOSTI NON SOLO IN PIAZZA XXIV MAGGIO, MA ANCHE NELLE VIE LIMITROFE

MERCATO DEL LUNEDÌ IN ACQUEDOTTO: ADESIONE TOTALE DEGLI AMBULANTI. PER QUESTO DALL'11 MAGGIO I BANCHI SARANNO DISPOSTI NON SOLO IN PIAZZA XXIV MAGGIO, MA ANCHE NELLE VIE LIMITROFE

Ferrara, 5 maggio 2026 - Dall'11 maggio il mercato settimanale del lunedì a Ferrara tornerà in tutta la sua estensione originariamente prevista dallo spostamento sperimentale nell'area dell'Acquedotto monumentale del quartiere Giardino, reso necessario per via degli ingenti e non prorogabili lavori di riqualificazione in piazza Travaglio e in centro storico.

Con la nuova assegnazione, oltre all'anello di piazza XXIV Maggio, i banchi occuperanno quindi parte di via Cassoli, via Vittorio Veneto, corso Piave e piazzetta Da Ronche, come inizialmente previsto fin dal 9 febbraio scorso, giorno dell'avvio del mercato nella nuova sede sperimentale. Alla prima richiesta di assegnazione dei posteggi nel mese di gennaio avevano aderito soltanto 6 ambulanti. Solo in un secondo momento, con il passare delle settimane, il numero delle richieste è cresciuto in modo significativo, coinvolgendo ora la quasi totalità degli ambulanti.

Gli operatori economici su area pubblica sono stati dunque riconvocati lo scorso aprile per l'assegnazione di ulteriori posteggi nella zona già indicata, riscontrando la partecipazione della quasi totalità degli assegnatari. Oltre un centinaio di banchi andranno quindi a trovare collocazione in quest'area della città, numero prima presente in piazza Travaglio, ora chiusa per lavori, e vie limitrofe.

"Un'adesione più tempestiva avrebbe consentito una ripartenza già nel mese di febbraio - ribadisce l'assessore a fiere e mercati Angela Travagli -. L'area dell''Acquedotto monumentale, coinvolta anche nel progetto dell'hub di prossimità, rappresenta una soluzione sperimentale che ci consente di garantire continuità al servizio pur in una fase complessa di trasformazione della città".

L'assessore ricorda inoltre i numeri. "All'inizio si erano presentati soltanto 6 ambulanti. Ora ha aderito la quasi totalità degli operatori per un totale di 110 posteggi su 117, segnale importante di condivisione delle scelte fatte, di partecipazione e volontà di ripresa", specifica Travagli, che aggiunge: "A fine aprile è stato effettuato un sopralluogo tecnico per predisporre l'area, la segnaletica e l'informazione rivolta a cittadini ed esercizi commerciali. La ripresa del mercato è quindi prevista per lunedì 11 maggio. Confido nella collaborazione degli ambulanti, in particolare per il rispetto del Regolamento del commercio su area pubblica, che verrà applicato con la massima attenzione. I controlli saranno costanti, anche in considerazione del valore dell'area, riconosciuta come patrimonio UNESCO".

"Il nostro obiettivo è chiaro: puntare su mercati di qualità, capaci di valorizzare il territorio e offrire un servizio ordinato ed efficiente. È un percorso ancora in evoluzione, ma necessario per garantire standard sempre più elevati", conclude l'assessore Travagli.

INFORMAZIONI UTILI E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ

Da lunedì 11 maggio e per tutti i lunedì successivi sino al permanere della sperimentazione, saranno in vigore i seguenti provvedimenti di viabilità con orario 6:00-16:00:

-⁠ ⁠Piazzale XXIV Maggio, area pedonale interna all'anello dell'acquedotto, revoca dell'Area Pedonale Urbana e istituzione di Ztl con ammessi i soli veicoli degli operatori commerciali su area pubblica assegnatari dei posteggi; istituzione del divieto di fermata all'uscita dell'anello in fronte alla via Podgora, e all'uscita dell'anello in fronte al corso Vittorio Veneto;

⁠- ⁠Piazzale XXIV Maggio, carreggiata, tratto fra via Paolo V e via Matilde di Canossa, istituzione del divieto di circolazione e di fermata su ambo i lati, ammessi i soli veicoli degli operatori commerciali su area pubblica assegnatari dei posteggi;

⁠- ⁠Piazzetta da Ronche, istituzione del divieto di circolazione e di fermata, ammessi i soli veicoli degli operatori commerciali su area pubblica assegnatari dei posteggi;

⁠- ⁠Corso Piave, tratto da via Montegrappa a via Fiume, istituzione del divieto di circolazione e di fermata su ambo i lati della strada; sono ammessi i soli veicoli degli operatori commerciali su area pubblica assegnatari dei posteggi, nonché dei residenti al solo fine di entrata/uscita dalle aree private;

⁠- ⁠Via Cassoli, tratto da via Montegrappa a via Fiume, istituzione del divieto di circolazione e di fermata su ambo i lati della strada; sono ammessi i soli veicoli degli operatori commerciali su area pubblica assegnatari dei posteggi nonché dei residenti al solo fine di entrata/uscita dalle aree private;

⁠- ⁠Corso Vittorio Veneto, tratto da via Monte Nero a piazzale XXIV Maggio, limitatamente alla carreggiata principale, istituzione del divieto di circolazione e di fermata su ambo i lati della strada; sono ammessi i soli veicoli degli operatori commerciali su area pubblica assegnatari dei posteggi;

⁠- ⁠Controviali di corso Vittorio Veneto, tratto da via Monte Nero a piazzale XXIV Maggio, alle intersezioni con la via Cassoli e corso Piave, istituzione dell'obbligo di proseguire dritto, eccetto i residenti al solo fine di entrata/uscita dalle aree private.

(Ferrara Rinasce)

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