PROTEZIONE CIVILE - Siglato l’accordo triennale tra il Comune di Ferrara e le associazioni del territorio per supporto operativo, gestione emergenze e formazione al centro dell'intesa Protezione Civile Terre Estensi, firmato il rinnovo della convenzione

Firmato il rinnovo della convenzione tra il Comune di Ferrara e le Associazioni di Protezione Civile Terre Estensi, che comprendono il territorio di Ferrara, di Masi Torello e di Voghiera. L'atto, arrivato ormai al suo sesto rinnovo, conferma la solida collaborazione tra l'Amministrazione e le realtà del volontariato locale, impegnate quotidianamente nella tutela del territorio.

A sottoscrivere l'accordo, nel pomeriggio di martedì 5 maggio 2026, è stato il vicesindaco con delega alla Protezione Civile Alessandro Balboni, insieme ai presidenti delle Associazioni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera, tra cui: l'associazione Volontari di Protezione Civile di Ferrara (AVPCFE), l'associazione Fuoristrada Ferrarese "Daniele Lugli" (AFF), l'Associazione Geometri Volontari (A.Ge.Pro.), l'Associazione Cinofila (Estense Dog), il Gruppo Salvataggio (Onda Azzurra), Rescue Alfa Dogs (Realdogs), l'associazione Volontari Antincendio Boschivi Voghiera (VAB) e l'associazione Volontariato (VPC Giulia).

La convenzione, che avrà una durata triennale, prevede l'impegno dei volontari nelle emergenze connesse con eventi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo. Tra le attività previste rientrano l'assistenza e l'informazione alla popolazione, il supporto operativo in caso di allagamenti o ricerca persone scomparse, i soccorsi a seguito di eventi calamitosi come nevicate e il monitoraggio del territorio intercomunale. L'accordo copre inoltre la formazione dei volontari e il supporto logistico durante le esercitazioni o in occasione di eventi a rilevante impatto locale con grande afflusso di pubblico.

"Tutto questo dimostra la collaudata intesa tra Amministrazione e volontariato di Protezione Civile, quest'ultimo sempre impegnato nella vita della città a testimonianza di una presenza attiva e capillare su tutto il territorio. - ha dichiarato il vicesindaco Balboni - Queste donne e questi uomini sono una presenza costante e attiva, pronti a intervenire nei momenti di difficoltà con professionalità e spirito di servizio. Con questa convenzione ribadiamo il sostegno a realtà che sanno intervenire con prontezza per la sicurezza dei cittadini e la cura del bene comune".

Durante la firma è stata sottolineata l'importanza dei progetti di prevenzione e sensibilizzazione, che includono la distribuzione di materiale informativo sugli scenari di rischio e attività dimostrative rivolte alla cittadinanza. La nuova convenzione rappresenta dunque non solo un sostegno concreto alle attività operative, ma anche un riconoscimento del valore civico e sociale del volontariato ferrarese, fondamentale per rafforzare la capacità di risposta del sistema locale di Protezione Civile.

(Comunicazione Vicesindaco con delega alla Protezione Civile)

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