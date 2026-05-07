POLITICHE PER LA FAMIGLIA - Sabato 9 maggio ritrovo alle 9.15 in piazzale Medaglie d'Oro. Alle 10 scatta la pedalata tra le vie della città. Ass. Coletti: "Importante occasione per stare insieme" "Bimbimbici" festeggia i 25 anni con una giornata dedicata alle famiglie

"Bimbimbici" fa 25 anni e Ferrara è pronta a onorarli con una giornata di grande festa per tutte le famiglie. Sabato 9 maggio 2026, con ritrovo dalle 9.15 in piazzale Medaglie d'Oro, Ferrara si animerà con l'iniziativa promossa da Fiab Ferrara, in collaborazione con l'assessorato alle Politiche per la Famiglia del Comune di Ferrara. Quella che vivrà la città, sarà una mattinata di festa per bambini, genitori e nonni, con una pedalata che scatterà, alle ore 10, da piazzale Medaglie d'Oro e si concluderà al parco Giordano Bruno, dove i partecipanti saranno attesi da tantissime sorprese. Sorprese che non mancheranno già all'iscrizione: i primi 100, infatti, riceveranno in omaggio uno zainetto e una maglietta celebrativa dei 25 anni di Bimbimbici, con i loghi di Fiab e del Comune, che per l'iniziativa ha stanziato un contributo di 2mila euro.

"Il rapporto tra Ferrara e la bicicletta è profondo e radicato - ha dichiarato l'assessore alle Politiche per la Famiglia Cristina Coletti - e trova espressione anche in manifestazioni capaci di coinvolgere intere famiglie. "Bimbimbici" rappresenta un'importante occasione per stare insieme, scoprire nuove abitudini positive e diventare cittadini consapevoli, a partire da uno stile di vita sano che include l'uso della bicicletta: un mezzo veloce, sostenibile e salutare. L'auspicio è che dopo le 500 presenze dello scorso anno, Ferrara risponda con altrettanto entusiasmo. Questo è dovuto anche grazie a Fiab, che dimostra un impegno costante, con i suoi instancabili volontari, nel diffondere una maggiore attenzione alla sicurezza e a comportamenti responsabili sulla strada, a beneficio di tutte le famiglie, partendo dai bambini più piccoli sin da quando iniziano a prendere confidenza con le due ruote".

"Bimbimbici è l'evento clou delle nostre attività perché è interamente dedicato ai bambini e alle famiglie - ha aggiunto il presidente di Fiab Ferrara Antonio Casadibari -. Per noi è motivo di grande soddisfazione e orgoglio vedere crescere ogni anno questa manifestazione. Ringraziamo l'Amministrazione comunale per il supporto e tutte le associazioni che collaborano alla riuscita dell'iniziativa".

Nel dettaglio, l'iniziativa partirà alle 10 da Piazzale delle Medaglie d'Oro, con ritrovo e iscrizioni (a offerta libera) a partire dalle 9.15. La pedalata, accompagnata dalla Polizia Locale, toccherà corso Giovecca, largo Castello, viale Cavour e via Manini, con tappa finale al parco Giordano Bruno.

"L'idea di fondo di questa manifestazione è quella di riappropriarsi dello spazio cittadino come bambini e famiglie - spiega Lorena Bettini, referente Scuola di Fiab Ferrara -. "Bimbimbici" è strettamente collegata al lavoro che svolgiamo durante tutto l'anno nelle scuole, dove promuoviamo la cultura della cura dello spazio pubblico, dell'ambiente e della propria bicicletta. Attraverso le attività di ciclofficina insegniamo ai più piccoli anche le basi della manutenzione del mezzo. Ci auguriamo di vedere un lungo 'biscione' di biciclette attraversare la città fino al parco Giordano Bruno".

Al parco le famiglie saranno attese da attività educative e ricreative. I partecipanti potranno usufruire del circuito didattico per prendere confidenza con i segnali stradali e sperimentare comportamenti corretti per la propria sicurezza e quella degli altri. Saranno inoltre presenti quattro postazioni dedicate alle attività di animazione e gioco, con iniziative curate dai volontari di Vola nel Cuore e di Unicef, i giochi da prato promossi da Ludus, l'animazione della raccontastorie Teresa Fregola e una merenda per tutti i bambini offerta da Coop Alleanza 3.0, anche nella versione senza glutine.

"Come Fiab ribadiamo l'importanza di partire dai ragazzi e dalle ragazze per costruire una mobilità più sicura e sostenibile - conclude Giuliano Giubelli, consigliere di presidenza di Fiab Italia e referente Mobilità di Fiab Ferrara -. In particolare a Ferrara, città delle biciclette, il nostro impegno è fare in modo che i bambini imparino fin da subito a muoversi in autonomia e con consapevolezza negli spazi pubblici".

Nella foto, da sinistra: Lorena Bettini (referente Scuola di Fiab Ferrara), Assessore Cristina Coletti, Giuliano Giubelli (consigliere di presidenza di Fiab Italia e referente Mobilità di Fiab Ferrara) e Antonio Casadibari (presidente Fiab Ferrara)

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