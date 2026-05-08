POLITICHE GIOVANILI - Dal 22 giugno al 31 luglio 2026 la proposta estiva gratuita del Comune per gli adolescenti. Scaramagli: "L'obiettivo è contrastare l'isolamento estivo per una fascia d'età molto delicata" Area Giovani si prepara all'estate: con Youth Summer laboratori, sport e socialità a Ferrara per i ragazzi fino ai 17 anni

Un'estate pensata per stare insieme, sperimentare e divertirsi: il Comune di Ferrara, attraverso l'Assessorato alle Politiche Giovanili e il servizio Area Giovani, rilancia la propria proposta dedicata ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni che trascorreranno i mesi estivi in città. Un'età delicata, spesso esposta al rischio di isolamento, soprattutto a conclusione delle attività scolastiche: da qui nasce un calendario di iniziative gratuite che uniscono creatività, movimento e relazione.

Il 29 maggio 2026 alle 17:00 si terrà l'Area Giovani Party nella sede di Factory Grisù (via Poledrelli 21): la festa di fine anno delle attività che hanno animato tutto l'anno scolastico. Un pomeriggio aperto a ragazzi, famiglie e cittadini, durante il quale verranno raccontati i progetti realizzati, attraverso brevi filmati, sarà allestita una mostra di fumetti realizzata dai ragazzi che durante l'anno hanno partecipato al Manga Lab, e sarà possibile partecipare a laboratori creativi, oltre a condividere musica, buffet e momenti di socialità. L'evento sarà anche l'occasione per scoprire le nuove attività estive.

Dal 22 giugno prenderà infatti il via Youth Summer, la rassegna estiva gratuita che fino al 31 luglio 2026, dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 19:00, trasformerà Area Giovani in un punto di riferimento quotidiano per i ragazzi adolescenti e preadolescenti che trascorreranno l'estate in città. In programma laboratori tra digitale e manuale, giochi da tavolo e all'aria aperta, escursioni sul territorio e momenti dedicati allo sport e al benessere motorio. Un'offerta pensata per favorire l'incontro tra coetanei, stimolare la creatività e valorizzare il tempo libero.

«Il nostro obiettivo è quello di offrire ai ragazzi un'alternativa concreta durante l'estate anche per quella fascia d'età solitamente molto delicata che è l'adolescenza - sottolinea l'assessore alle Politiche Giovanili Chiara Scaramagli - creando spazi di incontro e crescita dove possano sentirsi protagonisti, anche al termine delle attività scolastiche. L'obiettivo è contrastare il rischio di isolamento e allo stesso tempo valorizzare talenti, interessi e relazioni. Area Giovani è un punto di riferimento importante e continuiamo a investire perché sia sempre più un luogo aperto, accogliente e ricco di opportunità».

>> La partecipazione a Youth Summer è gratuita, con iscrizione obbligatoria per i laboratori.

Per informazioni: areagiovani@edu.comune.fe.it.

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Ferrara)

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