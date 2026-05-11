AMBIENTE - Il patto promosso dal Comune di Ferrara, siglato con l'associazione "Mai Da Soli", Gruppo Hera e Ferrara Tua Cura del verde e riscatto sociale: firmata la convenzione sui lavori di pubblica utilità per il decoro della città

Il patto promosso dall'Amministrazione comunale, siglato con l'associazione Mai Da Soli, Hera e Ferrara Tua, prevede lavori di pubblica utilità per coloro che ottengano l'istituto della messa alla prova come rimedio alternativo al processo penale.

Una sinergia che unisce la tutela dell'ambiente, il decoro urbano e il reinserimento sociale. È stata firmata giovedì scorso, 7 maggio 2026, la nuova convenzione biennale tra l'Amministrazione, Hera, Ferrara Tua e l'Associazione "Mai da Soli" Ferrara. Questa iniziativa ha una duplice funzione, da un lato valorizzare il verde pubblico, dall'altro offrire un'occasione concreta di riscatto attraverso il lavoro di pubblica utilità. Il progetto accompagnerà le persone inserite nel percorso attraverso una specifica formazione teorico/pratica.

"Non si tratta solo di strappare le erbacce, - sottolinea il vicesindaco del Comune di Ferrara con delega all'Ambiente Alessandro Balboni - ma è molto di più. Avremo una piccola squadra di persone impegnate settimanalmente per compiere gesti quotidiani di cura, del decoro, per restituire bellezza e dignità ai nostri spazi comuni".

I partecipanti saranno seguiti passo dopo passo da professionisti del settore, messi a disposizione da Hera e Ferrara Tua, acquisendo competenze tecniche per operare in modo efficace e, nella massima sicurezza all'interno degli spazi pubblici.

"Per l'Associazione Mai da Soli ritengo sia molto importante collaborare con il Comune di Ferrara, Hera e Ferrara Tua in quanto si ha la possibilità di offrire un servizio a favore della comunità con operatori messi a disposizione da Mai da Soli che attraverso il progetto "Giustizia Riparativa" nello specifico lavori di Pubblica utilità possono garantire un valido contributo. Stefano Ferrari Presidente Associazione Mai da Soli Ferrara ODV".

L'iniziativa trasforma la manutenzione ordinaria in un'occasione di rigenerazione urbana e sociale. Attraverso il coinvolgimento attivo di Hera e Ferrara Tua, l'Amministrazione conferma l'attenzione verso un modello di cura del territorio dove il senso civico e la tutela dell'ambiente diventano strumenti per promuovere la dignità individuale e il decoro della città.

"Questa convenzione rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, associazioni del territorio e aziende possa generare valore ambientale e sociale per la comunità. Come Hera, siamo convinti che il decoro urbano e la cura dei beni comuni passino anche attraverso percorsi di responsabilizzazione e inclusione, capaci di trasformare il lavoro di pubblica utilità in un'opportunità positiva per il territorio e per le persone coinvolte", dichiara Fabio Sforza, referente Servizi Ambientali del Gruppo Hera, distretto di Ferrara.

(Comunicazione a cura dell'Ufficio Vicesindaco del Comune di Ferrara)

Immagini scaricabili: