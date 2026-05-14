MONDO AGRICOLO FERRARESE - Domenica 17 maggio 2026 alle 16:00 a San Bartolomeo in Bosco Festival "Bimbi & Burattini" con due ore di spettacoli a ingresso libero

Domenica 17 maggio 2026, dalle 16, ritornerà al MAF di San Bartolomeo in Bosco l'atteso Festival "Bimbi & Burattini", imperdibile appuntamento con il mondo delle "teste di legno". Giunto alla quinta edizione, il Festival privilegia i giovani frequentatori del museo, ma riserva non pochi motivi di attenzione e di divertimento anche agli adulti, in quanto questa forma di teatro popolare sta sempre più tornando all'attenzione del grande pubblico.

Domenica si esibiranno compagnie che metteranno in scena alcuni esempi dei loro repertori per promuovere un'arte, antica e moderna al tempo stesso, in grado di attrarre appassionati di tutte le età.

L'appuntamento di quest'anno darà molto spazio alle compagnie giovanili, nel segno del rinnovamento e della continuità che sta felicemente attraversando questa tradizionale forma di teatro popolare.

Il Festival sarà aperto dal maestro burattinaio bolognese Riccardo Pazzaglia, direttore della Compagnia "I Burattini di Riccardo" e presidente dell'Associazione "Burattini a Bologna", che presenterà alcuni pezzi forti del suo ampio e importante repertorio. Sarà quindi la volta di Enrico Fava, allievo dodicenne di Riccardo Pazzaglia, che già si sta scatenando con successo nel suo piccolo teatro.

Faranno quindi seguito i giovanissimi ferraresi Davide ed Ettore Bronzi, rappresentanti la quarta generazione della Famiglia Simoni, anch'essi talentuosi esempi di passione ereditata dal nonno Franco Simoni, direttore della Compagnia "Città di Ferrara".

Di seguito, sarà la volta delle Compagnie ferraresi "I Burattini di Nevio" (di Maurizio Bighi, che tramanda la tradizione del grande Nevio Borghetti) e del "Teatro delle Teste di Legno" (di Stefano Franzoni, che vanta una lunga esperienza in questa forma di teatro.

Chiuderà il Festival "La Compagnia del Tasso Barbasso", ovvero dei nuovi allievi-burattinai della tradizione bolognese del Circolo Culturale "Galeazzo Marescotti" di Vergato (Bologna)

Tutte le compagnie, insomma, regaleranno risate e sorprese a grandi e piccoli garantendo un paio d'orette di divertimento allo stato puro.

Il progetto fa parte del calendario ufficiale delle "Fattorie Aperte", organizzate dalla Regione Emilia-Romagna per diffondere territorialmente la cultura della ruralità.

L'iniziativa, a ingresso libero e gratuito, è frutto dell'organizzazione del Comune di Ferrara, del MAF e dell'Associazione omonima.

Per info: MAF - Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese, via Imperiale 263, 44124 San Bartolomeo in Bosco (Fe), tel. 0532 725294, e-mail info@mondoagricoloferrarese.it, sito web www.mondoagricoloferrarese.it

(Comunicazione a cura del Museo del Mondo Agricolo Ferrarese)