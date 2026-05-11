INTERROGAZIONE - Presentata dai gruppi consiliari La Comune di Ferrara e Lista Civica Anselmo Sindaco
Richiesta in merito alle dimissioni dell'assessore Savini
11-05-2026 / Giorno per giorno
Questa l'interrogazione pervenuta agli uffici comunali:
- I consiglieri comunali Anna Zonari (Gruppo La Comune di Ferrara), Leonardo Fiorentini, Fabio Anselmo e Arianna Poli (Gruppo Lista Civica Anselmo Sindaco) del Consiglio comunale di Ferrara hanno interrogato il Sindaco sui fatti causali delle dimissioni dell'assessore Savini.
>> Pagina riservata alle interpellanze/interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali e relative risposte (a cura del Settori Affari Generali/Assistenza agli organi del Comune di Ferrara) all'indirizzo www.comune.fe.it/it/anagrafe-pubblica-degli-eletti-e-pubblicizzazione-atti/interrogazioni-e-interpellanze
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