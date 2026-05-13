SPORT - Presentata a Palazzo Municipale di Ferrara da ass. Carità e organizzatori insieme agli altri enti coinvolti. Ritrovo il 17 maggio 2026 a Sermide, arrivo a Pontelagoscuro (FE) Al via la 4.a edizione della Voga Lunga del Polesine, tra passione sportiva e attenzione per il grande Fiume Po

Prenderà il via da Sermide e arriverà a Pontelagoscuro di Ferrara con tappa a Gaiba la 4.a edizione della manifestazione sportiva "Voga Lunga del Polesine", evento dedicato alle imbarcazioni a propulsione umana che si svolgerà domenica 17 maggio 2026 sul Fiume Po, con percorso totale di 35 chilometri.

La manifestazione è stata presentata ufficialmente mercoledì 13 maggio 2026 alle 10:00 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara da Francesco Carità, assessore allo Sport del Comune di Ferrara; Edoardo Maestri sindaco del Comune di Sermide e Felonica; ⁠Asia Trambaioli, vicesindaco Comune di Gaiba con delega alla Promozione del Territorio; il presidente Gruppo Remiero Adigetto Eligio Garbo; il fondatore Barcar Ad Puatel, Ferrara Antonio Antonioni; Alba Rosito di Assonautica; i collaboratori del progetto MAB Unesco PoGrande ⁠Damiano Chiarini e Mauro Ferrari; Marco Trevisani della Protezione Civile Persiceto; Andrea Masetti, FIAB Occhiobello Sinistra Po; Mauro Voltolina, vice presidente Società Canottieri Ferrara.

"È una manifestazione che condividiamo positivamente e concretamente con istituzioni di altre due regioni che come noi si affacciano sul percorso del Fiume Po. Ringrazio tutte le istituzioni e le associazioni coinvolte, esprimendo a nome del Sindaco Fabbri grande soddisfazione per questa sinergia operativa che unisce alla passione per lo sport l'attenzione al nostro grande fiume di comunità diverse", queste le parole dell'assessore Comunale allo sport Francesco Carità in apertura di incontro.

Edoardo Maestri sindaco del Comune di Sermide e Felonica; ⁠Asia Trambaioli, vicesindaco Comune di Gaiba hanno sottolineato "l'importanza della valorizzazione del Fiume Po e del suo percorso riqualificando le aree di accesso, creando momenti di fruizione e conoscenza approfondita rivolti a tutti i cittadini. Sono queste opportunità uniche che mirano a sviluppare una nuova visione di il turismo fluviale sostenibile, promuovendo le attività delle associazioni sportive coinvolte e superando tutti i confini territoriali".

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Il Gruppo Remiero Adigetto, associazione sportiva nata nel 2020, organizzatrice della 4^ Voga Lunga del Polesine, è l'unica società remiera della provincia di Rovigo che pratica la voga alla Veneta. Si tratta di voga praticata su barche tradizionali a fondo piatto e in legno, di cui la gondola è senza dubbio l'esponente più noto.

Il nucleo operativo del GRA è nella borgata di Vallalta, in Comune di Bagnolo di Po, più precisamente dove il Tartaro incontra la Fossa Maestra e nasce il Canal Bianco. In prossimità di questa intersezione tra fiumi si trova una chiusa chiamata conca di navigazione di Canda. A monte di questa conca, si trova la sede del Gruppo Remiero Adigetto.

La finalità del GRA prende ispirazione dalle più antiche società remiere veneziane ed è di contribuire alla riscoperta di questo tipo di voga tradizionale in chiave ludico sportiva, con particolare attenzione anche alle tipiche imbarcazioni usate per praticarla.

La rinascita della voga tradizionale avviene 50 anni fa, "grazie" all'avvento della prima crisi energetica, che ha indotto i veneziani a riprendere in mano i vecchi remi, lasciando spente le imbarcazioni a motore.

A differenza di quanto avviene in laguna veneta, che vede ogni anno decine di regate competitive in laguna, la Volupo unisce la passione per lo sport alla tradizione del Grande Fiume, percorrendolo da Sermide a Pontelagoscuro, andando a sfiorare i confini delle provincie di Mantova, Rovigo e Ferrara in una vogata di 35 km non competitiva, prendendo spunto dalla storica Voga Longa di Venezia che quest'anno festeggia la sua 50esima edizione.

Volupo fa capo al nobile progetto MAB Unesco Po Grande che si propone di portare attenzione a tutto ciò che riguarda il Fiume Po al di fuori del Delta.

Domenica 17 maggio 2026 il ritrovo è previsto alle ore 9 presso la sede della Nautica Sermide. La partenza sarà alle ore 10 per percorrere i primi 22 km che porteranno alla prima tappa a Gaiba, per la pausa pranzo in riva al fiume presso la Nautica Sant'Anna alle ore 13 circa.



Alle 15 i remi torneranno in acqua per altri 13 km, per dirigere le barche verso la seconda tappa, che porterà a Pontelagoscuro alla sede della Società Canottieri Ferrara, con arrivo previsto alle ore 16:30 circa.

Sono in programma anche due percorsi cicloturistici organizzati dalla FIAB che seguono la manifestazione sull'argine veneto: il primo parte da Occhiobello, attraversa il Po a Ficarolo per raggiungere Gaiba, mentre il secondo parte da Ostiglia con arrivo sempre a Gaiba per il pranzo insieme ai vogatori.

Ma non saranno solo le bici ad accompagnare i partecipanti della Volupo. Anche la Nena, iconico ex vaporetto veneziano riconvertito alla navigazione fluviale partirà dal suo ormeggio in Darsena a Ferrara per attraversare il canale Boicelli e arrivare al pontile di Santa Maria Maddalena. Al pontile sarà possibile salire a bordo, previa prenotazione, per tutti coloro che vorranno seguire il percorso della Volupo, con la possibilità di caricare le biciclette.

Durante il tragitto di ritorno, la Nena navigherà affiancata da tutte le imbarcazioni partecipanti alla Volupo. (Info e prenotazioni sul sito ufficiale del battello La Nena - https://www.lanena.it/)

Alla scorsa edizione i partecipanti in acqua erano circa un centinaio, ma quest'anno se ne prevedono molti di più, dato che sono già presenti iscrizioni da Torino, dal Ticino e da altri luoghi d'Italia.

Si ringraziano tutte le associazioni che partecipano attivamente all'organizzazione VoLuPo, in particolare:

1) Nautica Sermide (punto di partenza)

2) Nautica "La Folaga" di Felonica (sede di 5 imbarcazioni storiche chiamate "batel da Po"

che parteciperanno per la prima volta)

3) Maurizio Barotto 6° batel da Po presente da Ficarolo

5) Nautica Sant'Anna di Gaiba (pontile di ormeggio e ospitalità sulle rive che si fanno

giardino in segno ospitalità)

6) Società Canottieri Ferrara che accoglierà i partecipanti all'arrivo e permetterà il recupero

delle barche con la gru di alaggio.

Per info e iscrizioni: sito web www.grupporemieroadigetto.it e cell. 380 3775643 Gruppo Remiero Adigetto; cell. e whatsapp 339 7181654 sezione Fiab Rovigo in bici con sito web rovigoinbici.org/2026/05/04/17-5-in-bici-alla-voga-lunga-del-polesine; cell. 3282161442 e sito web www.lanena.it per Battello Nena.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

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