Comune di Ferrara

giovedì, 14 maggio 2026.

Dove sei: Homepage > Lista notizie > "Antichi Giochi delle Bandiere Estensi" con sbandieratori e musici

Cultura

CULTURA - Sabato 16 maggio 2026 dalle 20:30 e domenica 17 maggio dalle 16:00 in piazza del Municipio

"Antichi Giochi delle Bandiere Estensi" con sbandieratori e musici

14-05-2026 / Giorno per giorno

Sabato 16 maggio 2026 dalle 20:30 e domenica 17 maggio dalle 16:00, in piazza del Municipio a Ferrara si terranno gli "Antichi Giochi delle Bandiere Estensi", torneo dedicato agli sbandieratori e ai musici delle contrade ferraresi.

In caso di maltempo, le gare si sposteranno al Palazzetto dello Sport di Copparo.

Giornalisti, fotografi, video operatori sono invitati a partecipare

Immagini scaricabili:

Cartolina Antichi giochi bandiere estensi - Ferrara, 16 e 17 maggio 2026

Allegati scaricabili: