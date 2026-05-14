CULTURA - Sabato 16 maggio 2026 dalle 20:30 e domenica 17 maggio dalle 16:00 in piazza del Municipio
"Antichi Giochi delle Bandiere Estensi" con sbandieratori e musici
14-05-2026 / Giorno per giorno
Sabato 16 maggio 2026 dalle 20:30 e domenica 17 maggio dalle 16:00, in piazza del Municipio a Ferrara si terranno gli "Antichi Giochi delle Bandiere Estensi", torneo dedicato agli sbandieratori e ai musici delle contrade ferraresi.
In caso di maltempo, le gare si sposteranno al Palazzetto dello Sport di Copparo.
Giornalisti, fotografi, video operatori sono invitati a partecipare
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