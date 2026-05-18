POLITICHE SOCIOSANITARIE - La storica manifestazione arriva a Pontelagoscuro, dal 21 al 23 maggio 2026. Ass. Coletti: "Evento che crea rete solidale e coinvolgimento tra i cittadini" La solidarietà va in gol con la 24a edizione del "Trofeo della Solidarietà", a sostegno di 13 associazioni del territorio

Una tra le manifestazioni più consolidate nel panorama solidale ferrarese, che per la sua 24a edizione si rilancia in una nuova location. Quest'anno sarà il campo sportivo di Pontelagoscuro, da giovedì 21 a sabato 23 maggio 2026 a partire dalle 19.30 con apertura stand gastronomico, ad ospitare il "Trofeo della Solidarietà". Tradizionale torneo di calcio maschile, femminile e giovanile che unisce la passione per il pallone e la generosità. Il torneo quest'anno approda in una nuova frazione del territorio, ma l'anima solidale dello storico organizzatore Davide Fratini rimane inalterata: l'impegno ha messo in rete ben 13 associazioni ferraresi, che saranno beneficiarie dei fondi raccolti dalla tradizionale asta di cimeli sportivi.

Anche quest'anno alcune tra le migliori società calcistiche italiane hanno aderito attraverso la concessione di maglie e gadget che ciascuno potrà aggiudicarsi a fronte di un'offerta, utile a sostenere le progettualità realizzate in favore delle persone più fragili. L'iniziativa beneficia del patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara.

La manifestazione è stata presentata questa mattina in conferenza stampa presso la Sala degli Arazzi.

"Il 'Trofeo della Solidarietà' - ha dichiarato l'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti - è molto più di una manifestazione: si tratta di un'esperienza di valore che da 24 edizioni si consolida mettendo insieme la voglia di stare insieme e l'attenzione verso le persone più bisognose. Ogni anno, questa iniziativa riesce a mettere in rete associazioni, volontari e cittadini attorno a un obiettivo comune. Per questo va rivolto un sincero ringraziamento a Davide Fratini, storico organizzatore di questa rassegna che con dedizione e sensibilità continua a promuovere, insieme ai suoi collaboratori, un progetto capace di unire tante energie positive del territorio. La manifestazione resta una grande opportunità per i cittadini di dimostrare il loro cuore, ma è anche un'importante vetrina per diverse realtà sociali attive quotidianamente per dare risposte ai bisogni dei più fragili. L'Amministrazione è estremamente lieta di sostenere iniziative di questo tipo, capaci di dare lustro a tutto il movimento sociale ferrarese e sensibilizzano la comunità".

"Per noi - ha commentato l'organizzatore Davide Fratini -, Pontelagoscuro rappresenta una comunità importante, fondata sull'inclusione e sulla partecipazione. Siamo stati accolti con grande entusiasmo dalla locale società e vedere così tanti giovani coinvolti è motivo di grande soddisfazione. Un ringraziamento speciale va al presidente Luca Popolo e a tutti i volontari che, gratuitamente, dedicano tempo ed energie a questa realtà. Siamo pronti a iniziare giovedì con grande entusiasmo".

Nell'organizzazione, Fratini può contare, da anni, su un'affiatata squadra di collaboratori. "Ringrazio Davide per il coinvolgimento, sono molto contenta di poter sostenere un evento così importante per il territorio" ha detto Federica Taranto, seguita dai collaboratori organizzativi Marco Fonsati e Arduino Cavallini: "Dopo 24 anni il torneo parla per sé. Siamo in una nuova location, ma lo spirito che ci contraddistingue è sempre lo stesso: sostenere chi si trova in difficoltà. Appena termina una manifestazione, ripartiamo subito con l'organizzazione della successiva. Il grande successo di partecipazione è ciò che ci sprona ogni anno a dare il massimo e continuare a metterci in gioco".

Grande entusiasmo espresso da Luca Popolo, presidente del Calcio Pontelagoscuro: "Siamo orgogliosi di poter aiutare nella realizzazione di questa manifestazione. Ci sono già tanti volontari al lavoro affinché tutto riesca nel migliore dei modi. Inoltre, siamo felici della presenza di tanti bambini e bambine, elemento che dà ancora più valore all'iniziativa."

Conclusioni affidate a Viviana Ansaloni, responsabile dell'attività femminile: "Sabato sera saranno coinvolte 35 giocatrici e ci saranno grandi sorprese in vista del 23 maggio. Il settore femminile sta vivendo una crescita importante e per questo invitiamo tutti a essere presenti per sostenere ragazze che stanno dimostrando entusiasmo, passione e grande voglia di mettersi in gioco".

Il "Trofeo della Solidarietà" si aprirà giovedì 21 maggio con il torneo giovanile triangolare tra Pontelagoscuro, Copparo e Portuense. Ospiti della serata inaugurale saranno il centrocampista dell'Ars Et Labor Ferrara Calcio Luca Senigagliesi e il direttore sportivo biancazzurro Sandro Federico. Nella seconda serata si sfideranno le compagini allestite da Luca Albieri e Massimiliano Rizzati, Alessandro Baiesi, Eros Schiavon e Matteo Toselli. La serata finale ospiterà sul terreno di gioco una partita tra ragazzi con disabilità, prima del triangolare finale dedicato al calcio femminile. Calcio di inizio, ogni sera, alle ore 20.30.

L'intera manifestazione sarà contornata anche da aggregazione e buona cucina. Grazie alla collaborazione dei volontari della società calcistica di Pontelagoscuro, ogni sera dalle 19.30 sarà possibile cenare presso il campo sportivo.

Per tutte le informazioni è possibile contattare l'organizzatore Davide Fratini al 335-5896281 e tramite email a davidefratini68@gmail.com.

Nella foto, l'assessore Coletti con l'organizzatore Davide Fratini, alcuni collaboratori e volontari delle associazioni beneficiarie del ricavato

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