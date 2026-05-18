CONFERENZA STAMPA 2 - Mercoledì 20 maggio 2026 alle 11:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale
Presentazione del "Galà dell'istituto Paideia"
18-05-2026 / Giorno per giorno
Mercoledì 20 maggio 2026 alle 11:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione del "Galà dell'istituto Paideia". Tutto il ricavato dell'iniziativa verrà devoluto all'Associazione Giulia e Croce Rossa Italiana. La festa è in programma per venerdì 22 maggio alle 18.45 al Castello di Fossadalbero.
All'incontro con i giornalisti interverranno:
- l'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti;
- la presidente istituto Paideia Simonetta Gasperini;
- il medico di Croce Rossa Italiana Lorenzo Cappellari;
- il presidente di Associazione Giulia Michele Grassi.