Comune di Ferrara

lunedì, 18 maggio 2026.

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Conferenze stampa Sanità, Politiche Sociali e Abitative

CONFERENZA STAMPA 2 - Mercoledì 20 maggio 2026 alle 11:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale

Presentazione del "Galà dell'istituto Paideia"

18-05-2026 / Giorno per giorno

Mercoledì 20 maggio 2026 alle 11:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione del "Galà dell'istituto Paideia". Tutto il ricavato dell'iniziativa verrà devoluto all'Associazione Giulia e Croce Rossa Italiana. La festa è in programma per venerdì 22 maggio alle 18.45 al Castello di Fossadalbero.

All'incontro con i giornalisti interverranno:

- l'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti;

- la presidente istituto Paideia Simonetta Gasperini;

- il medico di Croce Rossa Italiana Lorenzo Cappellari;

- il presidente di Associazione Giulia Michele Grassi.