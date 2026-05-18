PARI OPPORTUNITA' - Iniziativa realizzata lo scorso 13 maggio a Ferrara per la prevenzione della diffusione del virus dell'HIV Screening Night: quasi 150 test effettuati grazie all'impegno di tanti operatori volontari

Un notevole successo ha riscosso l'iniziativa della 'Screening Night' che si è svolta nella serata di mercoledì 13 maggio 2026 a Ferrara, promossa dal Tavolo di Lavoro Permanente contro l'AIDS - coordinato dall'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara - e finalizzata alla prevenzione del virus dell'HIV e alla rimozione dello stigma sociale che discrimina le persone sieropositive.

Il clima freddo e piovoso della serata non ha fatto desistere chi era interessato a conoscere il proprio stato di salute e ad informarsi sulle IST, Infezioni Sessualmente Trasmesse.

Sono state testate complessivamente 148 persone, che si sono disposte con pazienza e tranquillità in due file lunghissime, in attesa della somministrazione del test rapido che rilevava in combo sifilide e HIV (su sangue capillare) in forma anonima, gratuita e nel pieno rispetto della privacy.

Considerevole è stato il coinvolgimento e l'impegno dei volontari che grazie all'apertura di una quinta postazione sono riusciti a testare un numero così alto di persone.

Un ringraziamento doveroso e particolare va allo staff medico infermieristico del Reparto malattie infettive dell'Arcispedale Sant'Anna di Cona, brillantemente coadiuvato da un nutrito gruppo di giovani volontari di Studenti laureandi del Corso di Medicina infermieristica di UNIFE, da personale medico infermieristico di CRI Giovani del Comitato di Ferrara, delle operatrici del Centro Donna Giustizia di Ferrara, da operatori e operatrici di AVIS provinciale, e tanti altri che hanno profuso impegno e collaborazione per la buona riuscita della ScREENING NIGHT primaverile per il contrasto all'HIV a Tutela della salute della nostra comunità.

Un ringraziamento ulteriore va a chi ha contribuito, a dicembre scorso, con donazioni liberali di vario importo all'acquisto dei test rapidi: l'Ordine dei Medici ed Odontoiatri della provincia di Ferrara, l'Università degli Studi di Ferrara, AFM Farmacie Comunali di Ferrara, Federfarma, Avis Provinciale, CRI Croce Rossa Italiana sede di Ferrara, e CDG Centro donna Giustizia di Ferrara, a cui si è aggiunto il Comune di Ferrara con la concessione di un contributo oltre che del patrocinio all'iniziativa.

"Promuovere la tutela e la conoscenza del proprio stato di salute - sostiene l'assessore alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara Angela Travagli - è la chiave per prevenire le malattie e le infezioni sessualmente trasmissibili e va affiancata da una sensibilizzazione costante sui corretti stili di vita. Il coinvolgimento delle giovani generazioni e delle fasce di popolazione più vulnerabile è fondamentale per sostenere il benessere e la salute di tutta la comunità".

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Ferrara)

Immagini scaricabili: